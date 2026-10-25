Educația în era inteligenței artificiale – experiență de formare europeană prin Erasmus+ în Sevilla, pentru cadre didactice de la Școala „George Voevidca”

În contextul transformărilor accelerate generate de noile tehnologii, formarea continuă a personalului școlii devine o condiție esențială pentru adaptarea educației la cerințele actuale.

În acest sens, Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc valorifică oportunitățile oferite de programul Erasmus+, în cadrul Acreditării Erasmus+ în domeniul Educație școlară – Acțiunea-cheie 1 (KA120-SCH) și al proiectului de mobilitate acreditată KA121-SCH, nr. 2025-1-RO01-KA121-SCH-000321919.

Astfel, cinci cadre didactice au participat, în Sevilla, Spania, la două cursuri internaționale de formare desfășurate în aceeași perioadă și oferite de același furnizor, Learning Together: „Teaching with AI: Tools and Techniques”, dedicat integrării inteligenței artificiale și a instrumentelor digitale în activitatea educațională, și „Digital Technologies For The Creative Classroom”, axat pe valorificarea creativă a tehnologiilor digitale în procesul de predare-învățare.

Participanții au fost repartizați astfel: la cursul „Teaching with AI: Tools and Techniques” au participat director, prof. Băcanu Lăcrămioara; director adjunct, prof. pentru educație timpurie, Smadici Erszbest-Andreea și cadru didactic auxiliar ing. Șalvari George-Adrian, iar la cursul „Digital Technologies For The Creative Classroom” au participat prof. înv. primar Moscaliuc Gabriela-Alexandra și prof. Mahu Victor. Deși înscriși la două cursuri distincte, participanții au desfășurat activitățile de formare în grupuri reunite, beneficiind de contexte comune de colaborare, schimb de experiență și învățare.

Prima zi a fost consacrată familiarizării cu obiectivele programului și fundamentelor inteligenței artificiale. Activitățile interactive „AI or Reality?” au deschis reflecția asupra diferențelor dintre conținutul creat de om și cel generat artificial. Au fost analizate concepte precum inteligența artificială, învățarea automată și principalele categorii de AI, iar partea aplicativă a vizat explorarea unor instrumente digitale și utilizarea ChatGPT în contexte profesionale și educaționale.

În cea de-a doua zi accentul a fost plasat asupra artei formulării prompturilor. Participanții au exersat redactarea unor instrucțiuni clare, specifice și orientate către obiective, prin precizarea contextului, a publicului-țintă, a formatului și a stilului rezultatului solicitat. Procesul de iterare și rafinare a răspunsurilor a evidențiat rolul esențial al intervenției umane. Totodată, au fost explorate alternative precum Gemini și NotebookLM, utile pentru analiza și organizarea informațiilor.

Ziua a treia a avut un pronunțat caracter practic și a fost dedicată instrumentelor AI pentru prezentarea și crearea conținutului digital. Au fost analizate și testate platforme precum Gamma, SlidesAI și QuillBot, alături de resurse pentru generarea de imagini și materiale video, între care Pictory și HeyGen, cu accent pe selectarea instrumentului adecvat obiectivului educațional.

În a patra zi activitățile s-au concentrat asupra proiectării didactice, personalizării învățării, evaluării și feedbackului asistate de AI. Instrumente precum MagicSchool, Curipod, Eduaide, Khanmigo și Brisk Teaching au fost analizate din perspectiva elaborării proiectelor de lecție, a fișelor de lucru, a evaluărilor și a activităților diferențiate. Un reper important l-a constituit adaptarea aceleiași sarcini la nivelurile sprijin, standard și extindere, cu menținerea rigorii curriculare.

Ultima zi a adus în prim-plan utilizarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale. Au fost abordate verificarea informațiilor generate de AI, fenomenul deepfake, limitele instrumentelor de detectare, protejarea datelor și responsabilitatea profesorului în luarea deciziilor pedagogice. Activitățile de formare s-au încheiat prin realizarea unei secvențe de învățare asistate de AI, în care participanții au integrat instrumente pentru conținut, adaptare, evaluare și verificare, urmată de reflecție și evaluarea finală.

Competențele dobândite în cadrul celor două cursuri vor fi valorificate în activitatea didactică și managerială, precum și prin diseminarea bunelor practici la nivelul comunității școlare. În acord cu tematica formării, prezentarea activității de diseminare va fi realizată cu ajutorul platformei Gamma, ca exemplu concret de integrare funcțională a unui instrument bazat pe AI în comunicarea educațională. Participarea la cele două cursuri confirmă valoarea programului Erasmus+ ca spațiu european de învățare, colaborare și inovare, orientat spre dezvoltarea unei educații moderne, incluzive și responsabile.

Coordonator de proiect,

Prof. Lăcrămioara Băcanu