Educația fizică, între practică și schimb de experiență: activitate metodică la Școala Gimnazială Verești

Școala Gimnazială Verești a găzduit, la finele săptămânii trecute, activitatea metodică organizată în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de educație fizică, zona Suceava, gimnaziu. Întâlnirea a reunit cadre didactice pentru un schimb de experiență dedicat metodelor de predare și dezvoltării deprinderilor motrice ale elevilor.

Un moment central al programului a fost lecția demonstrativă susținută de profesorul Marinel Ivaniciuc, la clasa a IV-a A. Aceasta a abordat două teme: „Joc sportiv: Minihandbal – Consolidarea procedeului de prindere și pasare a mingii de pe loc și din deplasare” și „Deprinderi utilitar-aplicative – Traseu aplicativ-utilitar”.

Lecția a adus în atenția participanților modalități practice de consolidare a deprinderilor specifice minihandbalului și de integrare a traseelor aplicativ-utilitare în ora de educație fizică. Elevii s-au remarcat prin dezinvoltură și prin modul în care au participat la activitățile propuse, contribuind la reușita demonstrației.

Componenta practică a fost completată de referatul „Modalități de dezvoltare a forței prin intermediul traseelor aplicativ-utilitare”, realizat și prezentat de profesoarele Mihaela Cernăuțan și Anca Tîrnovan. Tema a completat cadrul metodic al întâlnirii, punând în legătură fundamentarea teoretică și practica didactică.

Desfășurată pe parcursul a patru ore, activitatea a oferit participanților prilejul de a descoperi elemente de noutate, de a împărtăși experiențe profesionale și de a consolida relațiile de colaborare dintre cadrele didactice. Programul a îmbinat momentele de învățare și reflecție pedagogică cu cele de bună dispoziție și socializare.

Organizatorii au adresat felicitări elevilor clasei a IV-a A și profesorilor de educație fizică de la școlile comunei Verești pentru implicare și prestație. Totodată, au transmis mulțumiri cadrelor didactice participante, a căror prezență a contribuit la valoarea profesională a întâlnirii.

Prin îmbinarea lecției demonstrative cu prezentarea metodică și schimbul de experiență, evenimentul de la Școala Gimnazială Verești a evidențiat importanța colaborării dintre profesori pentru construirea unor ore de educație fizică atractive și bine fundamentate.