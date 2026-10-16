Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României a efectuat, în perioada 12–14 octombrie 2026, o vizită în județul Suceava, în cadrul căreia a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice, instituțiilor de învățământ și organizațiilor implicate în dezvoltarea comunității. Vizita a urmărit cunoașterea unor inițiative locale și identificarea oportunităților de dezvoltare a unor viitoare proiecte, cu accent pe educație, servicii sociale, cultură și cercetare.

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, colaboratoare a Casei Regale a României, prin promovarea programelor de burse ale Fundației Regale Margareta a României, a contribuit la facilitarea vizitei în județul Suceava și la prezentarea unor proiecte comunitare relevante. În acest context, Alteța Sa Regală (ASR) a inclus în program mai multe inițiative derulate de asociație, care răspund unor nevoi concrete ale comunităților locale și ale grupurilor vulnerabile.

Educația, cultura și implicarea comunitară, printre preocupările Principesei Sofia a României în vizita efectuată în județul Suceava

Cultură

Componenta culturală a vizitei a inclus participarea Alteței Sale Regale la două evenimente expoziționale organizate în municipiul Suceava. La sediul Primăriei Municipiului Suceava, ASR Principesa Sofia a participat la vernisajul expoziției de fotografie „Suceava ieri, Suceava astăzi”, semnată de maestrul fotograf Dimitrie Balint, un proiect dedicat memoriei orașului și transformărilor sale de-a lungul timpului. De asemenea, la Galeria de Artă „Zamca”, Alteța Sa Regală a participat la vernisajul expoziției de pictură „Universul meu în culori”, realizată de elevele Ariana-Maria Uță și Evelina-Ioana Popescu. Cele două evenimente au evidențiat atât patrimoniul vizual al municipiului Suceava, cât și importanța susținerii și promovării tinerelor talente artistice.

Programul a inclus și o vizită la Centrul de Urgență pentru Refugiați, unde Alteța Sa Regală a purtat discuții directe cu un grup de persoane refugiate, având posibilitatea de a cunoaște experiențele acestora și activitățile de sprijin desfășurate la nivel local.

Educația, cultura și implicarea comunitară, printre preocupările Principesei Sofia a României în vizita efectuată în județul Suceava

Un loc important în program l-a ocupat proiectul educațional „Hai cu noi la școală”, implementat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în comunitățile din Țâmpoceni și Capu Codrului, aparținând comunei Păltinoasa. La propunerea asociației, ASR Principesa Sofia a vizitat ambele unități de învățământ, pentru a cunoaște activitățile dedicate sprijinirii copiilor și facilitării accesului la educație. Comuna Păltinoasa a fost singura localitate rurală în care Alteța Sa Regală a vizitat unități de învățământ în cadrul deplasării de trei zile în județul Suceava.

Educația, cultura și implicarea comunitară, printre preocupările Principesei Sofia a României în vizita efectuată în județul Suceava

Educație

În domeniul educației, programul a cuprins și o vizită la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, singura unitate de învățământ din municipiul Suceava inclusă în itinerarul Alteței Sale Regale. Totodată, interesul pentru cercetare, inovare și dezvoltare a fost reflectat în întâlnirile organizate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și la compania ASSIST Software, unde au fost abordate perspectivele de colaborare și potențialul inițiativelor dezvoltate la nivel județean.

Pe parcursul vizitei au fost facilitate și trei întâlniri instituționale cu reprezentanții Primăriei Municipiului Suceava, Consiliului Județean Suceava și Primăriei Comunei Păltinoasa. Aceste întrevederi au oferit oportunitatea prezentării unor priorități locale și a discutării posibilităților de cooperare în domenii de interes comun, în special în ceea ce privește educația, incluziunea socială și dezvoltarea comunitară.

Educația, cultura și implicarea comunitară, printre preocupările Principesei Sofia a României în vizita efectuată în județul Suceava

Consolidarea relației de colaborare

Pentru Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, vizita Alteței Sale Regale reprezintă o etapă importantă în consolidarea relației de colaborare cu Casa Regală a României și cu Fundația Regală Margareta a României. Proiectele prezentate în cadrul întâlnirilor ar putea constitui puncte de plecare pentru identificarea unor noi oportunități de sprijin și atragere de resurse financiare, în funcție de prioritățile și direcțiile de intervenție ale fundației.

Manuela Luca, coordonator proiecte, a transmis că Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina își propune să continue dialogul instituțional și să promoveze inițiativele locale cu potențial de dezvoltare, astfel încât experiența acumulată în implementarea proiectelor educaționale, sociale și culturale să poată contribui la construirea unor parteneriate durabile. „Colaborarea cu instituțiile publice, mediul educațional și partenerii din sectorul neguvernamental rămâne esențială pentru identificarea și susținerea unor soluții adaptate nevoilor comunităților din județul Suceava”, a completat Manuela Luca.

Educația, cultura și implicarea comunitară, printre preocupările Principesei Sofia a României în vizita efectuată în județul Suceava