Tânărul fotbalist sucevean Eduardo Bodnar face parte lotul României pentru Campionatul Mondial U17, care va avea loc în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Originar din Frătăuții Noi, Bodnar este legitimat la Universitatea Cluj, fiind om de bază în reprezentativa pregătită selecționerul Mircea Diaconescu.

Tricolorii au fost repartizați în grupa K la Campionatul Mondial U17, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. România va debuta pe 21 noiembrie, împotriva Mexicului, apoi va întâlni Venezuela, pe 24 noiembrie, și Camerun, pe 27 noiembrie.

Eduardo Bodnar a semnat primul contract de profesionist cu Universitatea Cluj în luna aprilie a acestui an și a fost în lotul echipei de seniori în ultimele patru partide jucate de „alb-negri” în actuala ediție a Super Ligii, cu Corvinul, CFR, FCSB și Csikszereda.