O nouă ediție internațională pentru romanul „Orașul somnambulilor” de Constantin Severin. La editura Cyberwitt din India, a apărut versiunea în limba engleză, semnată de autor, a romanului „Orașul somnambulilor”.

Publicat inițial în România la Editura Eikon din București, romanul a apărut ulterior în limba franceză la Le Lys Bleu Éditions din Paris, iar acum își continuă parcursul internațional prin această nouă ediție în limba engleză.

Drumul nu se oprește aici, spune Constantin Severin, scriitor și artist vizual sucevean. Luna viitoare, „Orașul somnambulilor” va fi publicat în Coreea de Sud de editura Orange Library, într-o nouă ediție care va deschide o altă perspectivă culturală asupra romanului.

„Pentru mine, fiecare traducere înseamnă mai mult decât trecerea unui text într-o altă limbă. Înseamnă intrarea unei lumi literare într-un alt spațiu cultural, cu alte sensibilități și alte forme de lectură. De la București la Paris, apoi în India și, în curând, în Coreea de Sud – <Orașul somnambulilor> își continuă călătoria”, spune autorul sucevean. Ediția în limba engleză poate fi găsită pe Amazon.

Cel de-al treilea roman al scriitorului sucevean Constantin Severin, „Orașul Somnambulilor”, „rescrie mitul lui Pygmalion în era digitală: personajul principal, tânăra nepaleză Alisha Rajvanshi, o specialistă de vârf în robotică, se îndrăgostește de propria sa creație, un robot care îl imită perfect pe marele compozitor român George Enescu. Un roman de docu-ficțiune, care te face să meditezi la provocările lumii contemporane și la epoca post-umană în care intrăm”.

Ediție în limba engleză pentru romanul „Orașul somnambulilor”, de Constantin Severin

15 cărți de poezie, eseuri și romane

Constantin Severin este scriitor și artist vizual, fondator și promotor al Expresionismului Arhetipal, o mișcare artistică de impact global, pe care a înființat-o în Bucovina, în anul 2001. Absolvent al cursului internațional de scriere creativă de la Universitatea Iowa, SUA, el a publicat 15 cărți de poezie, eseuri și romane.

Unul dintre poemele sale a fost inclus în antologia realizată în 2014 de ”World Literature Today”, ”După Căderea Zidului: Referințe din Europa Centrală” (1989-2014), care și-a propus să facă cunoscută literatura central-europeană la cea de-a 25-a aniversare a căderii Zidului Berlinului.

În anul 2022, el a câștigat Premiul Internațional de Poezie „Aco Karamanov” în Macedonia de Nord pentru manuscrisul cărții de poeme Viețile pictorilor, iar în anul 2023 a primit Premiul „Pe Urmele lui Orfeu” la Festivalul Internațional de Poezie „Orfeu” din Plovdiv, Bulgaria. Romanele și cărțile sale de poezie au fost traduse și publicate în SUA, India, Marea Britanie, Spania, Franța și Macedonia.

Romanul „La ville des somnambules” reia mitul lui Pygmalion în era modernă, având-o ca protagonistă principală pe Alisha Rajvanshi, o tânără nepaleză care se îndrăgostește de propria sa creație, un robot creat după compozitorul român George Enescu.