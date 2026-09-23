Ediția jubiliară cu numărul 20 a Cupei Inter Conti și-a desemnat laureații

Zilele trecute, pe terenurile de zgură de la Complexul Sportiv „Unirea” s-au jucat partidele din cadrul ediției a XX-a a Cupei Inter Conti la tenis pentru copii. Turneul din acest an a avut în program întreceri la categoriile de vârstă băieți 12 și 16 ani, și fete 14 ani.

Competiția s-a bucurat de vreme bună și de participarea a aproximativ 40 de tineri sportivi din județul Suceava și din zona Moldovei.

La finalul acestei săptămâni, la Complexul Sportiv Unirea se va desfășura un alt turneu de copii de Categoria A, este vorba de Cupa Sami Plastic, care va avea pe tabloul de concurs 60 de participanți.

Iată cum se prezintă tabloul laureaților Cupei Inter Conti 2026:

Categoria de vârstă 12 ani – băieți

Nectarie Alexandru Stan (BGH Team Gura Humorului) Nicolo Dal Farra (CSM Roman) Eduard Ștefan Gurzu (Tenis Club Focșani)

Categoria de vârstă 14 ani – fete

Adriana Kurockha (Tenis Club Dava Suceava) Sofia Dal Farra (CSM Roman) Sofia Burlui (Nada Florilor Fălticeni)

Categoria de vârstă 16 ani – băieți