Ediția a XXV-a a Campionatului Județean de Old-Boys a început cu o mare surpriză

Ediția a XXV-a a Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex” a început în forță, cu meciuri spectaculoase. Chiar în jocul de deschidere s-a consemnat prima mare supriză a întrecerii, campioana en-titre, Revine, fiind învinsă de Industrial Pizza după executarea loviturilor de departajare. La fel de echilibrat a fost și duelul Old Zimbru Siret – Sercom Electric, care a urmat același scenariu.

Din punct de vedere individual, în prima rundă s-a remarcat în mod deosebit Dănuț Senciuc de la formația DOR ADF, care a înscris nu mai puțin de 6 goluri în confruntarea cu Kalman.

Alți trei jucători, Laurențiu Berezoschi (Burdujeni Grill), Ovidiu Păcurari (Ripac Hugo Veteo One) și Adrian Varasciuc (Mity&Friends), au punctat de câte patru ori.

Cel mai frumos gol al rundei a fost marcat de Lucian Chirilă, goal-keeperul echipei Lipia cu de Toate, care a deschis scorul cu un șut din poartă-n poartă în disputa cu Ripac Hugo Veteo One.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sport Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Industrial Pizza – Revine 5-5 (3-2 d.l.d.)

Lipia cu de Toate – Ripac Hugo Veteo One 1-9

DOR ADF – Kalman 11-3

EcoOptic – Apa Design 7-2

Sercom Electric – Old Zimbru Siret 3-3 (1-2 d.l.d.)

Camarazii Carpatis – Flamex 1-7

Amatorii – Burdujeni Grill 3-4

Fides Team – Mity&Friends 3-6

Termohabitat – JAD Consult Tesla 6-1

Într-un meci în avans din etapa a XVII-a, Kalman – Lipia cu de Toate 3-3 (0-1 d.l.d).

Programul etapei a II-a:

Luni, 14 septembrie, ora 18.00: Revine – JAD Consul Tesla

Luni, 14 septembrie, ora 19.00: Mity&Friends – Termohabitat

Luni, 14 septembrie, ora 20.00: Burdujeni Grill – Fides Team

Luni, 14 septembrie, ora 21.00: Flamex – Amatorii

Marți, 15 septembrie, ora 18.00: Old Zimbru Siret – Camarazii Carpatis

Marți, 15 septembrie, ora 19.00: Apa Design – Sercom Electric

Marți, 15 septembrie, ora 20.00: Kalman – Eco Optic

Marți, 15 septembrie, ora 21.00: Ripac Huho Veteo One – DOR ADF

Joi, 17 septembrie, ora 18.00: Industrial Pizza – Lipia cu de Toate

Joi, 17 septembrie, ora 19.00: Apa Design – DOR ADF (meci în avans din etapa a XVII-a).

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