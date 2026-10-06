La sfârșitul săptămânii trecute s-a tras cortina peste cea de-a XVII-a ediție a Cupei Monitorul la tenis de câmp. Ca de obicei, festivitatea de premiere s-a oficiat într-un cadru jovial, la Complexul Sportiv Unirea. Ca scurt rezumat, competiția sportivă din 2026 a fost din nou una maraton, întinsă pe durata a 6 luni, ceea ce înseamnă că cei 240 de participanți au fost ținuți în priză pe perioada sezonului cald, având posibilitatea să se mențină în formă și să progreseze, în condițiile în care au avut ocazia să-și măsoare forțele cu adversari diverși, proveniți nu doar din Suceava, ci și din județele învecinate.

În total, peste 800 de meciuri au fost programate în cadrul ediției din acest an a Cupei Monitorul, un număr record pentru o competiție de amatori din țara noastră.

Conform tradiției Cupei Monitorul, cei care alcătuiesc marea familie a tenisului sucevean au participat la banchetul de final, unde toți cei prezenți, într-o zi frumoasă de toamnă, au avut bucuria să socializeze și să povestească întâmplări petrecute pe terenul de zgură, în fața unui pahar de vin, acompaniați de muzică de calitate.

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul și-a desemnat laureații

Gazdă bună a fost și de această dată Costel Chelariu, președintele clubului Select, un om care s-a implicat activ în organizarea Cupei Monitorul.

O trecere în revistă a aspectelor pozitive de la ediția a XVI-a a Cupei Monitorul nu putea fi completă fără enumerarea sponsorilor care și-au adus contribuția la reușita competiției, este vorba de Aqua Carpatica, Sav-Com, Bermas, SUCT, Global Design, Conbucovina, Inter Conti, Lusek, Euro Est Decorative, Barbera Import, Celestin și Centrul Medical Biotest.

Partidele din cadrul competiției s-au desfășurat în patru locații: Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora-Ana”, de pe Serpentine, Baza „Miraj Star”, din Dragomirna, și Oscar Tenis Club, din Burdujeni.

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul și-a desemnat laureații

Iată cum se prezintă tabloul laureaților din anul 2026 ai Cupei Monitorul:

Categoria Super Elită

Vasile Filip Laurențiu Lungu Mai este de disputat finala mică dintre Bogdan Marasin și Costin Berariu.

Categoria Elită -40

Laurențiu Lungu Vasile Filip Alexandru Straton

Categoria Elită +40

Lucian Pohoață Sergiu Ceucă Ionel Șuiu

Categoria Elită +50

Cezar Ioja Costel Avram Gabriel Toderașcu

Categoria Principală -40

Ștefan Ungureanu Alex Huțu Daniel Isopescu

Categoria Principală +40

Sebastian Gheorghe Alex Huțu Mircea Negru

Categoria Principală +50

Viorel Negru Sebastian Gheorghe Ștefan Ungureanu

Categoria Secundară +40

Iulian Parasca Lucian Tărîță Florin Sinescu

Categoria Secundară -40

Albert Grigoraș Cezar Ciornei Alex Chiseliță

Categoria Veterani +65

Vasile Ungureanu Nicolai Iliuț Ovidiu Voinescu

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul și-a desemnat laureații

Categoria Femei

Alexandra Ilisei Roxana Radion Mădălina Chidinciuc

La Categoria Veterani +60 mai este de jucat finala mare dintre Viorel Negru și Costel Chelariu. Locul al treilea a fost adjudecat de Vasile Ungureanu.