Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul se va încheia sâmbătă, într-un cadru festiv

Sâmbătă, 3 octombrie, la ora 13.30, va avea loc la Baza Sportivă „Unirea” festivitatea de premiere a celei de-a XVII-a ediții a Cupei Monitorul la tenis de câmp.

În prealabil, începând cu ora 11.30, se vor disputa ultimele două finale ale ediției în curs, care se anunță deosebit de interesante. Pe terenul 1, în finala de la Super Elită se vor confrunta fălticenenii Laurențiu Lungu și Vasile Filip, iar pe terenul 2, bunii prieteni Lucian Pohoață și Sergiu Pohoață își vor disputa titlul de campion al Categoriei Elită +40 de ani.

240 de competitori s-au aflat pe tabloul de concurs al Cupei Monitorul 2026, care a însumat aproape 1000 de meciuri la cele 12 categorii.