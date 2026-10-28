Ediţia a XII-a a Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum are loc în perioada 29-30 octombrie, la USV

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 29-30 octombrie, cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum (SICAML), desfășurată sub genericul „Universul dintre coperte”.

Reprezentând un eveniment de referință al mediului academic sucevean, Salonul promovează cartea și lectura, încurajând dialogul dintre autori, editori și cititori și oferind un spațiu de întâlnire și schimb de idei pentru toți cei interesați de cunoaștere și cultură. De la literatura care emoționează și inspiră, la lucrările științifice și academice care deschid noi perspective asupra lumii, diversitatea publicațiilor reflectă bogăția universului editorial contemporan.

Tema invită la explorarea universului de experiențe intelectuale și culturale pe care lectura îl deschide, într-un context marcat de transformarea practicilor de informare și diversificarea modalităților de acces la cunoaștere. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului cititorii din comunitatea suceveană vor avea acces la standurile de carte ale editurilor, expuse la parterul corpului A și la prezentările, lansările și dezbaterile organizate în sălile de lectură ale Bibliotecii USV, conform programului afișat pe pagina bibliotecii.

Așadar, joi și vineri sunteți invitați să participați la Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum 2026 și să descoperiți universul fascinant dintre coperte.