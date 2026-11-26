Până acum nu a existat vreun antrenor român care să fi fost angajat al vreunui club în Anglia, ba nici măcar care să fi fost întrebat de sănătate, deși câte unuia, din când în când, i-a mai trecut prin cap gândul de a antrena pe acolo, cel mai convins că i s-ar cuveni o asemenea onoare fiind numitul Dan Petrescu, care ori de câte ori s-a ivit ocazia, s-a autopropus ca antrenor la Chelsea, unde amărâtul crede că dacă a jucat excelent ar putea fi la fel de bine și antrenor. Cam în felul în care se relaționează și Gheorghe Hagi cu reprezentativa României. Ceea ce „Bursucul” nu pare să priceapă este că la Chelsea și, în general, în fotbalul englez, nimeni nu se dă în vânt după fotbalul milog, la mica ciupeală, așa cum îl vede antrenorul Dan Petrescu, adică fotbalul de căcănari care reprezintă idealul în viziunea cenușiu-maronie a Bursucului. Ei bine, știrea conform căreia Edi Iordănescu urma să devină antrenor al echipei Watford din liga a II-a engleză (așa-numita „Championship”) mi s-a părut inițial o glumă. Numai că, începând de alaltăieri, Edward este angajat cu acte în regulă al echipei al cărei președinte de onoare pe viață, după ce a fost proprietar fie unic, fie asociat în mai multe rânduri, este Elton John. În momentul când și-a cedat drepturile de proprietate asupra echipei (aflată acum în posesia unui miliardar italian), Elton John a făcut-o doar pentru că intenționa să-și continue cariera muzicală prin niște turnee-mamut care l-ar fi împiedicat să fie lângă echipă perioade îndelungate. În acest moment, Watford stă rău în clasament, având numai 3 puncte peste locul care ar duce-o în liga a III-a, salvarea fiind misiunea încredințată lui Edi Iordănescu. Doamne ajută să reușească! Este un drum al naibii de greu, însă în egală măsură o onoare cu totul extraordinară, iar dacă Edi moștenește și o părticică din legendara baftă a lui tac’su, nu am nicio îndoială că aventura sa britanică va fi una încununată de succes.