La Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava a avut loc marți, 1 septembrie 2026, vernisajul expoziției „Ecouri sacre”, semnată de artistul Grigore Năsui. Expoziția este o incursiune în universul artei sacre prin intermediul gravurii pe lemn și aduce în prim-plan imagini și simboluri cu puternică încărcătură spirituală.

Cele 36 de lucrări expuse sunt realizate prin tehnica pirogravurii și au o particularitate aparte: acestea nu sunt doar lucrări de artă, ci și un gest de solidaritate. Grigore Năsui a decis să le doneze Căminului pentru Persoane Vârstnice de la Solca, urmând ca lucrările să fie valorificate în cadrul unei licitații sau al unui eveniment caritabil, iar banii obținuți să ajungă la bunicii găzduiți în centru.

„În urma întâlnirii cu inspectorul școlar Daniela Ceredeev, am aflat despre bătrânii de la Solca, am făcut o expoziție și lucrările au fost licitate în scop caritabil. Am revenit acum cu alte 36 de lucrări, gravuri pe lemn cu tematică religioasă, pe care le donez tot Căminului pentru Persoane Vârstnice de la Solca. Lucrările vor fi valorificate, în cadrul unei licitații/eveniment, iar banii adunați vor fi donați bunicilor de la Solca. Vreau ca gestul meu să fie ca o mângâiere, o bucurie, o îmbrățișare, o modalitate prin care pot să fiu mai aproape de acești oameni singuri”, a spus Grigore Năsui.

„Ecouri sacre”, la Galeria de artă „Zamca”. Grigore Năsui a donat 36 de gravuri pe lemn pentru „bunicii” de la Solca

Pasiune începută în școala generală

Artistul povestește că pentru fiecare expoziție alege o tematică diferită, astfel încât publicul să descopere de fiecare dată un alt univers. A abordat teme precum literatura, istoria și religia, iar lucrările prezentate nu sunt niciodată identice.

Pasiunea pentru pirogravură a început încă din școala generală, în perioada orelor de lucru manual, și s-a transformat în timp într-o preocupare artistică pe care Grigore Năsui a perfecționat-o constant.

„Pirogravura este o pasiune de-a mea încă din școala generală, când făceam lucru manual. În timp, m-am perfecționat. Sunt pasionat și de muzică populară, dar pe aceasta am descoperit-o mai târziu, la liceu. Atunci am făcut și Școala Populară de Artă, canto popular. Și, interesant, în paralel eram obligați să facem și dansuri populare, pentru că ne ajută la mișcarea scenică. Îmbin ambele pasiuni”, a explicat artistul.

Pentru Grigore Năsui, arta plastică și muzica fac parte din aceeași nevoie de a exprima frumosul.

„Dacă iubești frumosul, nu poți să nu iubești arta plastică, muzica… Aceste lucrări, placajul tratat pe care eu lucrez, trebuie să prindă viață și, cum altfel, dacă nu făcând ceva frumos”, a spus artistul.

„Ecouri sacre”, la Galeria de artă „Zamca”. Grigore Năsui a donat 36 de gravuri pe lemn pentru „bunicii” de la Solca

Galerie de icoane, dar și o mărturisire de credință

Prezentă la vernisaj, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie, a remarcat caracterul aparte al expozițiilor semnate de Grigore Năsui, fiecare dintre acestea spunând o poveste.

„Eu sunt recunoscătoare că, acum, la începutul anului bisericesc, 1 septembrie 2026, artistul Grigore Năsui a ales să facă încă un dar de suflet bunicilor de la Solca. Cu nu foarte mult timp în urmă, la evenimentul <Sânzienele copiilor>, gravurile sale s-au bucurat de succes. Au fost foarte bine primite de cei care au dorit să contribuie la un dar pentru bunicii de la Solca”, a spus Daniela Ceredeev.

În opinia sa, actuala expoziție depășește dimensiunea artistică, devenind o formă de implicare în comunitate.

„De această dată, această galerie de icoane este o mărturisire de credință și un crez artistic, este și o mărturie de implicare comunitară. Este un dar pe care îl facem oamenilor, și atunci când arta e dar nu poate să fie decât frumos”, a completat inspectorul școlar.

Daniela Ceredeev a remarcat și abordarea interconfesională a artistului, care propune, alături de icoane, și alte reprezentări ale Divinității.

„M-aș bucura să fie mulți cei care își doresc o astfel de lucrare, mai ales că fiecare lucrare este un dar pentru bunicii de la Solca”, a spus aceasta.

„Ecouri sacre”, la Galeria de artă „Zamca”. Grigore Năsui a donat 36 de gravuri pe lemn pentru „bunicii” de la Solca

Arta care poate aduce un plus de bucurie în viața vârstnicilor

Demersul artistic al lui Grigore Năsui se leagă astfel de un proiect mai amplu dedicat persoanelor vârstnice de la Solca. Căminul pentru Persoane Vârstnice a fost reabilitat, însă, dincolo de condițiile materiale, există nevoia unui spațiu în care beneficiarii să poată socializa și să-și împărtășească experiențele.

„Acolo am amenajat un spațiu de socializare, un spațiu al lor. Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca a fost reabilitat. Sunt condiții materiale, dar sufletește bunicii au nevoie de un spațiu al lor, de un loc în care să-și împărtășească unii altora trăirile, emoțiile, dorul, și noi am încercat să amenajăm un astfel de spațiu de tihnă și odihnă, cu minibibliotecă, cu jocuri de societate”, a explicat Daniela Ceredeev.

Banii obținuți în urma valorificării celor 36 de lucrări vor contribui la dotarea acestui spațiu.

„Dacă vom reuși să licităm aceste gravuri pe lemn, vom reuși să achiziționăm și alte produse necesare pentru acest spațiu atât de necesar pentru bunicii de la Solca”, a adăugat aceasta.

Prin „Ecouri sacre”, Grigore Năsui propune publicului nu doar o întâlnire cu gravura pe lemn, ci și o apropiere de universul artei sacre. Imaginea, simbolul și expresia artistică se reunesc într-un demers dedicat contemplației și sensibilității, iar lucrările capătă, în același timp, o valoare socială prin destinația lor caritabilă.

La vernisaj au fost prezenți curatorul expoziției, Mihai-Pânzaru PIM, criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, organizatorul expoziției, drd. Petru-Vasile Gafiuc, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru Religie, subprefectul Camelia Damian, Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul Direcției de Cultură Suceava, prof. Niculai Barbă, consilier județean, Gabriela Teișanu, consultant artistic Artă populară la Centrul Cultural „Bucovina”, jurnalista Daniela Năsui (soția artistului Grigore Năsui), alături de mulți alți iubitori de artă.

Lucrările pot fi admirate la Galeria de artă „Zamca”, de pe strada Zamca nr. 17, Suceava, până pe 10 septembrie 2026, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.