„Ecouri sacre”, expoziție de gravură pe lemn semnată de Grigore Năsui, la Galeria de artă „Zamca”

La Galeria de artă „Zamca” va avea loc marți, 1 septembrie 2026, la ora 11:00, vernisajul expoziției „Ecouri sacre”, semnată de Grigore Năsui, o incursiune în universul artei sacre prin intermediul gravurii pe lemn.

Prin lucrările prezentate, Grigore Năsui aduce în prim-plan imagini și simboluri cu puternică încărcătură spirituală, valorificând expresivitatea gravurii și particularitățile lemnului ca suport artistic. Liniile, contrastele și detaliile atent construite dau formă unor reprezentări în care tradiția, credința și sensibilitatea artistică se întâlnesc într-un limbaj vizual aparte.

„Ecouri sacre” propune publicului un moment de apropiere de arta cu tematică religioasă, într-un spațiu în care imaginea devine prilej de reflecție, contemplare și redescoperire a unor simboluri familiare printr-o perspectivă artistică personală. Curator: Mihai-Pânzaru PIM, critic de artă: drd. Delia-Ioana Leizeriuc, organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc, invitat: prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru Religie.

Lucrările pot fi admirate la Galeria de artă „Zamca”, str. Zamca nr. 17, Suceava, în perioada 1-10 septembrie 2026. Organizatorii expoziției „Ecouri sacre” invită publicul „la o întâlnire cu gravura pe lemn și cu universul artei sacre, într-o expoziție în care imaginea, simbolul și expresia artistică se reunesc într-un demers dedicat contemplației și sensibilității”.