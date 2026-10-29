Echipele înscrise la cea de-a V-a ediție Campionatului de fotbal feminin „Cupa Domnițelor”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Departamentul Activități de tineret ATOS și tabere al Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Suceava (IȘJ Suceava), organizează sâmbătă, 31 octombrie 2026, începând cu orele 9:00, Campionatul de fotbal feminin „Cupa Domnițelor”, ediția a V-a.

Liceul cu Program Sportiv și Școala Gimnazială „Miron Costin”, Suceava vor fi gazdele competiției.

Este un campionat care se adresează tinerelor care practică fotbalul și are ca scop promovarea lucrului în echipă, formarea de noi cercuri sociale, îmbunătățirea abilităților de comunicare și transmiterea mesajului că sedentarismul și petrecerea îndelungată în fața calculatorului sau a telefonului dăunează dezvoltării fizice, psihice și duhovnicești.

La această ediție vor fi prezente următoarele echipe:

Vulturii Botoșana; Izvoarele Sucevei; Victorioasele Dolhasca; Sporting Bunești; Bucovina Straja; Colegiul Național Nicu Gane; Viitorul Suceava; Lelite Prime Suceava;

Fiecare echipă întrunește un lot a câte 9 jucătoare, fiecare dintre acestea îndeplinind toate condițiile de participare la o astfel de activitate.

Arhid. Paul-Vlăduț LUNGU