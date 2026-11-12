Echipaje suplimentare de poliție pentru fluidizarea traficului rutier pe DN 2 spre Vama Siret, unde coloana de tiruri se întinde pe câțiva kilometri

După blocajele din această dimineață din trafic de pe DN 2, către Vama Siret, cauzate de numărul mare de tiruri care așteaptă în coloană pentru a trece în Ucraina, Poliția Suceava a suplimentat echipajele pentru fluidizarea circulației. Coloana de tiruri către punctul de trecere a frontierei se întinde pe câțiva kilometri. Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul-șef Ionuț Epureanu, a declarat că în acest moment două echipaje de poliție din cadrul Poliției Orașului Siret acționează pe segmentul din zona punctului vamal și pe raza orașului Siret, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Suceava acționează pe segmentul de drum până în zona Ratoș, iar un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți acționează la intersecția Ratoș cu DN 2. De asemenea, un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălcăuți acționează în zona Ratoș până la intersecția cu DN2H, iar un alt echipaj din cadrul Poliției Municipiului Suceava acționează pe segmentul de drum Dănila – Dărmănești – Suceava.

„Având în vedere afluxul sporit de vehicule de mare tonaj care utilizează pentru deplasare DN2 Suceava-Siret si valorile crescute de trafic, au fost dispuse măsuri de suplimentare a echipajelor de poliție rutieră pentru fluidizarea traficului și gestionarea optimă a deplasării in condiții de siguranță.

Astfel, șase echipaje cu 13 polițiști sunt în trafic pentru gestionarea situației operative pe acest segment de drum. Recomandăm șoferilor să utilizeze și DJ 209D Dărmănești – Siret pentru decongestionarea traficului”, a spus Ionuț Epureanu. El a recomandat și respectarea strictă a semnalelor agenților de poliție rutieră și a indicațiilor transmise de către aceștia.

„Atragem atenția asupra respectării legislației rutiere și normelor de conduită si conviețuire socială, respectul în trafic fiind esențial pentru siguranța traficului rutier.

Polițiștii vor acționa în continuare gradual, însă vor dispune măsuri ferme, conform legii în situațiile care pun in pericol ordinea publică și siguranța rutieră”, a completat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.