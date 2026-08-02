Echipa USV a câștigat dramatic Jocurile Europene Universitare

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a câștigat, duminică, Jocurile Europene Universitare desfășurate la Salerno, în Italia. Acesta este al cincilea titlu continental din palmaresul USV, după cele cucerite în 2017, 2022, 2023 și 2024.

În finală, una plină dramatism, formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins Universitatea din Alicante (Spania) cu scorul de 50-49, după executarea aruncărilor de departajare. După 60 de minute scorul a fost egal, 40-40, iar după cele două reprize de prelungiri 46-46. Eroul partidei a fost portarul Răzvan Rîpă, care a apărat o aruncare de la 7 metri la ultima fază a prelungirilor și a avut încă două intervenții la aruncările de departajare.

Cel mai bun handbalist al turneului a fost desemnat Botond Balazs, coordonatorul de joc al echipei sucevene.

USV a ajuns în ultimul act al competiției după ce a învins Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb (39-27), Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich (34-28), Universitatea Tehnică din Dresda (38-28) și Universitatea din Zagreb (32-26).

Lotul echipei campioane europene a fost alcătuit din Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Botond Balazs, Alexandru Bologa, Andrei Bruj, Codrin Dascălu, Sorin Grigore, Teodor Ilucă, Bogdan Niculaie, Codrin Radu, Bogdan Doboșeru, Eduard Rusu, Emanuel Șerban și Cătălin Zarițchi. Din staff au făcut parte Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund), George Morari (kinetoterapeut) și Iulian Andrei (șeful delegației).