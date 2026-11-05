Echipa de studenți „Solar Mind” a USV a câștigat premiul „Ștafeta Inovării”, oferit de E.ON Energy România

Echipa de studenți „Solar Mind”, a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a câștigat premiul „Ștafeta Inovării”, oferit de E.ON Energy România, în cadrul Galei RO 3.0 Antena 3 CNN, „Winners of the Future 2026: Human First”, organizată la Opera Națională din București. Pentru echipa Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor acesta reprezintă cel de-al doilea succes internațional major, după cel înregistrat în 2024, la Salonul de invenții și inovații INOVA-YOUTH, organizat la Zagreb, Croația.

Echipa proiectului „Solar Mind” este formată din Daniel Iulian Flutur, Gabriel Gheorghe Ciuciudău și Florin George Baciu, absolvenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, programele de studiu de masterat Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice și Securitate cibernetică.

Proiectul intitulat „Solar Mind” propune o soluție inovatoare pentru eficientizarea și securizarea energiei verzi, produsă pe cale fotovoltaică. În fapt, proiectul reprezintă un concept nou dedicat panourilor fotovoltaice, care integrează o serie de senzori și inteligența artificială pentru a putea aproxima durata de viață a acestora prin nivelul de degradare identificat și pentru a sesiza posibile defecte ce pot apărea în funcționarea lor. În prezent, echipa testează integrarea unor algoritmi de Inteligență Artificială (AI) capabili să prezică producția de energie electrică a panourilor fotovoltaice. Utilitatea practică a sistemului SOLAR MIND aduce beneficii majore atât utilizatorilor individuali, cât și rețelelor electrice. În primul rând, tehnologia asigură un grad sporit de siguranță întregului sistem fotovoltaic, prevenind incidentele critice și riscurile de incendiu. Pe lângă componenta de securitate, soluția permite identificarea mult mai rapidă a panourilor fotovoltaice cu probleme, facilitând intervențiile punctuale de mentenanță. La o scară mai largă, proiectul, aflat încă în fază de testare extinsă, furnizează o predictibilitate considerabil mai bună asupra cantității de energie pe care marile parcuri fotovoltaice o pot furniza direct în sistemul energetic național.

Trebuie reamintit faptul că aceeași echipă a câștigat și marele premiu al concursului E.ON Energy Challenge, ediția 2023. Recunoașterea obținută la Gala RO 3.0 Antena 3 CNN „Winners of the Future 2026: Human First” confirmă potențialul echipei de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, de a contribui activ la digitalizarea și eficientizarea domeniului energiei regenerabile prin soluții tehnice de ultimă generație.