Echipa de lupte a LPS Suceava a devenit campioană a României

Echipa de lupte greco-romane U17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reușit să devină campioană națională în cadrul competiției care a avut loc duminică, la Călărași. În cursa spre titlu, echipa pregătită de Valerică Gherasim și Andrei Bolohan a trecut pe rând de Bihorul Oradea (5-2), CSȘ Bacău (6-1), Farul Constanța (6-1) și LPS Botoșani (5-2), în marea finală.

„Ținând cont că eram cotați printre echipele favorite, mă bucur că am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Băieții au luptat cu multă dârzenie și merită tot respectul”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.

Sâmbătă, cu o zi înainte, tot la Călărași s-a desfășurat Cupa României la aceeași categorie de vârstă, întrecere la care luptătorii de la LPS Suceava au obținut rezultate notabile în întrecerile individuale: Ioana-Maria Romega, Darius Nichita și Cosmin Polocoșer – locul întâi, Marian Popovici – locul al doilea, iar Gabriel Gâză și Ștefan Cojocari – locul al treilea.

De asemenea, la Cupa României U17 s-au evidențiat și luptătorii de la CSM Bucovina Rădăuți antrenați de Florin Rusu, care au reușit clasări pe podium prin Gabriel Lungu (locul I), Alexandru Lungu (locul II) ȘI Robert Cuciurean (locul III).