Echipa coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a adus României cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori, ediția a V-a.

Competiția s-a desfășurat în perioada 1–8 noiembrie 2026, la Ubon Ratchathani, în Thailanda. Lotul României a cucerit cinci medalii: două de aur, două de argint și una de bronz.

Performanța elevilor români confirmă valoarea pregătirii științifice din România și implicarea profesorilor care îi îndrumă spre excelență.

Medaliații

Medaliile obținute de România: Șerban Mihai Brindescu, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara – medalie de aur; Ioan-Claudiu Pitic, Școala Gimnazială Nr. 39 București – medalie de aur; Carla Teodora Dobre, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – medalie de argint; Filip-Sebastian Nacu, Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț – medalie de argint; Tudor Constantinescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de bronz.

Delegația României a fost formată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, alături de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Din echipă a făcut parte și dr. Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator.

Echipa coordonată de prof. dr. Petru Crăciun a adus României cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru juniori 2026

25 de țări participante

Competiția, inițiată de România, a reunit concurenți din 25 de țări și a cuprins patru probe: una teoretică și trei practice – observații cu telescopul pe timp de zi, observații cu telescopul pe timp de noapte și o probă de planetariu.

Un rol important în pregătirea lotului național l-au avut instituțiile sucevene. Selecția și pregătirea elevilor s-au desfășurat la Suceava, prin colaborarea Universității „Ștefan cel Mare”, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Societății Științifice CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a fost asigurată de prof. dr. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și prof. dr. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea organizatorică a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Naghi.