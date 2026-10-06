Echipa Clubului Copiilor din Câmpulung Moldovenesc a concurat cu bune rezultate în Campionatul Național Școlar de Karting

Clubul Copiilor din Câmpulung Moldovenesc a participat cu succes la ediția din 2026 a Campionatului Național Școlar de Karting.

Astfel, Nicholas Ștefănescu a reușit să devină vicecampion național în primul său an de participare la Categoria „Bambini”, în vreme ce colegul său Dominic Leonatu a primit o mențiune specială.

De asemenea, micii piloți pregătiți de profesorul coordonator inginer Petru Răzvan Ioneac au concurat cu succes și în ultima etapă a competiției, care s-a desfășurat pe circuitul Skat Kart din Târgu Secuiesc.

Ștefan Moroșan s-a clasat al doilea la Secțiunea Cadett – ciclu liceal, în vreme ce Eduard Ștefan Chiticaru a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la Secțiunea Puffo – categoria gimnaziu.

Poziționări în top 10, la diferite categorii de concurs, au mai reușit Daria Elena Ioneac (locul 6), Andreea Izabela Ioneac (locul 9), Maximilian Alexoaie (locul 9) și Victor Andrieș (locul 10).

„Mulțumim din suflet domnului Sorin Iulian Balint pentru pregătire, antrenamente, partea tehnică și pentru toată implicarea lui alături de copii. Suntem incredibil de mândri de fiecare pilot care a turat motorul pe cei 1.699 de metri ai pistei! Vă felicităm pentru luni de muncă, pasiune și spirit de luptă. Suntem recunoscători părinților, susținătorilor și comunității din Câmpulung Moldovenesc. V-am simțit alături de noi în fiecare secundă!”, a declarat profesorul coordonator inginer Petru Răzvan Ioneac.