Echipa Avântul Frasin e vicecampioană națională la juniori

Echipa de juniori IV a Avântului Frasin a devenit vicecampioană a României la oină în sală. La Campionatul Național de la Bușteni, formația suceveană a fost devansată în ierarhie de reprezentanta municipiului Zalău, CS Hida.

Avântul Frasin a câștigat grupa din care a făcut parte după o victorie, 8-4 cu Tomis Constanța, și un rezultat de egalitate, 2-2 cu Speranța Salcea, cealaltă echipă suceveană prezentă în concurs, care avea să încheie competiția aproape de podium, pe locul al cincilea.

În semifinale, micii sportivi din Frasin au dispus clar, cu 10-0, de formația Olimpicii Țițești (Argeș), care s-a clasat pe poziția a treia în ierarhia generală.

Această performanță a fost salutată pe pagina oficială a celor de la Avântul Frasin.

„Felicitări tuturor copiilor pentru munca depusă, pentru ambiție și pentru fiecare punct, fiecare efort și fiecare emoție trăită pe teren!

Suntem mândri de voi! Ați demonstrat că, prin muncă, pasiune și unitate, puteți ajunge departe! Capul sus, campionilor! Viitorul vă aparține!”