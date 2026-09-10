După trei meciuri fără victorie, sucevenii le-au pus gând rău vâlcenilor

Fără victorie în campionat de trei etape, antrenorul Petre Grigoraș spune că echipa sa nu are decât varianta victoriei în meciul de sâmbătă, de pe teren propriu, cu SCM Râmnicu Vâlcea, din runda a VII-a a Ligii a II-a.

„Venim după remiza din Ghencea, cu Steaua. Este bine că n-am pierdut pe final, dar se putea și mai bine dacă stăm să ne gândim că am avut 2-1 și am fost egalați în minutul 85. Acum vom avea în față pe SCM Râmnicu Vâlcea, o echipă nou promovată ca și noi, și cu aceeași linie de clasament. Nu luăm în calcul decât varianta victoriei și cred că avem șanse mari să câștigăm. Sunt de părere că dacă jucăm la sută la sută din potențial putem bate orice echipă din Liga a II-a, la fel de bine cum putem pierde cu oricine dacă nu dăm totul. Nu există meci ușor în eșalonul secund. Ca și până acum, sunt sigur că o să vină mulți fani pe stadion să fie alături de noi și sper ca la final să ne bucurăm împreună”.

Petre Grigoraș a făcut și o caracterizare a formației din Râmnicu Vâlcea, antrenată de fălticeneanul Constanin Schumacher.

„Au un lot în care se regăsesc jucători cu experiență, cu stagii în Liga I. Am văzut ultimul lor meci cu Reșița și, chiar dacă au pierdut, pot spune că au dominat partida, iar rezultatul este unul mincinos. Este un oraș care avut echipă în primul eșalon, dintr-o zonă a Olteniei care produce constant jucători ambițioși și de calitate”.

Sucevenii nu vor putea conta în acest meci pe aportul accidentaților Vișinar și Cerlincă, în vreme ce Perju și Bai sunt incerți.

Programul etapei a VII-a:

Sâmbătă, 12 septembrie, ora 11.00

CS Dinamo București –Concordia Chiajna

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea

Gloria Bistrița – SC Popești-Leordeni

Știința Poli Timișoara – CSL Ștefăneștii de Jos

CS Afumați – ASA Târgu Mureș

FC Metaloglobus București – CSM Olimpia Satu Mare

Sâmbătă, 12 septembrie, ora 13:30

FC Bihor Oradea – Steaua București

Duminică, 13 septembrie, ora 11.00

Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr

Duminică, 13 septembrie, ora 13:00

Metalul Buzău – Unirea Slobozia

Marți, 15 septembrie, ora 17.00

CSM Reșița – FC Bacău

Clasament

1 CSM Slatina 6 5 1 0 13-4 16

2 CSM Reşiţa 6 5 0 1 11-7 15

3 Știința Poli Timișoara 6 4 2 0 12-3 14

4 SC Popeşti Leordeni 6 3 3 0 13-8 12

5 Gloria Bistriţa 6 4 0 2 9-5 12

6 Concordia Chiajna 6 4 0 2 12-10 12

7 FC Bacău 6 3 2 1 16-6 11

8 CS Afumaţi 6 3 1 2 8-10 10

9 Chindia Târgovişte 6 3 0 3 12-8 9

10 Cetatea Suceava 6 2 2 2 9-9 8

11 SCM Rm. Vâlcea 6 2 2 2 7-7 8

12 Metalul Buzău 6 2 2 2 6-7 8

13 FC Metaloglobus 6 2 1 3 9-11 7

14 ASA Tg. Mureş 6 2 1 3 6-10 7

15 FC Bihor Oradea 6 1 3 2 8-7 6

16 CSC 1599 Şelimbăr 6 1 3 2 6-8 6

17 CSL Ştefăneşti 6 2 0 4 5-12 6

18 Unirea Slobozia 6 1 1 4 11-9 4

19 Olimpia Satu Mare 6 0 3 3 2-7 3

20 CSC Dumbrăviţa 6 0 3 3 5-12 3

21 CS Dinamo Bucureşti 6 1 0 5 4-18 3

22 Steaua Bucureşti 6 0 2 4 7-13 2