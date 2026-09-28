După o interpelare transmisă către Romsilva, deputatul Petru Negrea anunță că în 2026 populația are la dispoziție două milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a anunțat că în urma unei solicitări parlamentare pe care a adresat-o Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, referitoare la asigurarea lemnului necesar încălzirii locuințelor, a primit un răspuns oficial privind cantitățile valorificate până în prezent și estimările pentru întregul an 2026. Petru Negrea a spus că din informațiile transmise, în primele șapte luni ale anului 2026 au fost valorificați direct către populație 856.356 de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor, la un preț mediu de 281 lei/mc, fără TVA. Negrea a arătat că pentru tot anul 2026, Romsilva estimează că va pune la dispoziția populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor.

El a precizat că răspunsul primit arată, de asemenea, că lemnul poate fi achiziționat de populație direct de la ocoalele silvice de stat, în limita disponibilităților și în ordinea solicitărilor, precum și prin intermediul primăriilor unităților administrativ-teritoriale. Există și posibilitatea achiziționării prin magazinul online al Romsilva. „Am solicitat aceste informații pentru că, odată cu apropierea sezonului rece, este important ca oamenii, în special cei din comunitățile rurale și din zonele în care lemnul rămâne o sursă importantă de încălzire, să știe dacă există cantități suficiente și în ce condiții le pot cumpăra. Răspunsul primit din partea Romsilva oferă o perspectivă utilă: există o estimare de aproximativ două milioane de metri cubi pentru anul 2026. Este important ca aceste cantități să ajungă efectiv și la timp la cetățenii care au nevoie de ele”, a transmis deputatul AUR de Suceava.

El a adăugat că va continua dialogul instituțional și va urmări situația din teren, inclusiv în județul Suceava, astfel încât eventualele probleme semnalate de cetățeni în ceea ce privește accesul la lemnul pentru încălzire să poată fi aduse în atenția instituțiilor competente. Petru Negrea precizează că acest demers are ca obiectiv informarea corectă a populației și menținerea unui dialog constructiv cu instituțiile responsabile, astfel încât aprovizionarea cu lemn pentru încălzire să se desfășoare în condiții cât mai bune în perioada sezonului rece.