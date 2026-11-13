Primul model iCAUR pregătit pentru piața românească va fi prezentat publicului la Suceava între 17 și 19 noiembrie 2026. Cei care vor să vadă SUV-ul V27, să ia loc la bord și să afle mai multe despre echipări îl găsesc la showroomul CHERY Suceava (New Move Auto), zilnic, de la 09:00 la 19:00. Showroomul se află pe Bulevardul Sofia Vicoveanca nr. 7, în Complexul Alexanderman, bloc A, la parter.

Debutul european al mărcii începe în România

Salonul Auto București a marcat, pe 7 octombrie 2026, debutul oficial al iCAUR în Europa. Marca face parte din grupul Chery, iar România este prima sa piață europeană. Reprezentarea locală este asigurată de Auto Italia, care a început să dezvolte rețeaua națională de vânzări și servicii post-vânzare.

La finalul lunii septembrie, înaintea debutului, iCAUR a prezentat V27 presei și partenerilor din România la iCAUR Car Clinic. Modelul a putut fi văzut de aproape și condus pe un circuit off-road. Deviza CLASSIC NEVER FADES reflectă direcția mărcii, care pune accent pe explorare, tehnologie și design inspirat de mașinile de teren.

După lansarea din România, iCAUR V27 poate fi văzut la Suceava

V27 propune propulsie electrică cu autonomie extinsă

Cu o lungime de aproape 4,9 metri și un ampatament de 2,9 metri, V27 păstrează silueta robustă a unui SUV de teren, cu linii drepte și faruri rotunde. În ambele versiuni, sistemul REEV antrenează electric roțile, iar motorul pe benzină servește drept generator.

Classic are 185 kW și tracțiune spate, iar Premium oferă tracțiune integrală electrică, 335 kW și 505 Nm. Premium ajunge de la 0 la 100 km/h în 6 secunde. Cele două versiuni folosesc o baterie de 34,31 kWh, cu o autonomie pur electrică WLTC de până la 135 km pentru Classic și 130 km pentru Premium. Producătorul anunță până la 870 km autonomie totală pentru Premium și 30 de minute pentru încărcarea rapidă de la 20% la 80%.

După lansarea din România, iCAUR V27 poate fi văzut la Suceava

Tehnologie pentru teren și pentru interior

Garda la sol este de 224 mm, iar adâncimea de trecere prin apă ajunge, potrivit producătorului, la 600 mm. Premium dispune de sistemul i-AWD și de 8+X moduri de condus. Modelul oferă și funcția V2L de 6 kW, prin care pot fi alimentate echipamente electrice externe.

În habitaclu, V27 oferă un ecran central de 15,4 inchi, instrumentar digital de 8,88 inchi, sistem audio cu 15 difuzoare și conectivitate fără fir prin Apple CarPlay și Android Auto. În funcție de versiune, sunt disponibile scaune față încălzite și ventilate și o trapă panoramică dublă. Echipamentele de asistență includ, printre altele, cameră panoramică HD de 540°, parcare automată, tempomat adaptiv și frânare automată de urgență.

După lansarea din România, iCAUR V27 poate fi văzut la Suceava

Prețurile de lansare și garanția pentru V27

V27 a intrat în precomandă la lansarea din octombrie, iar comercializarea este programată pentru prima parte a anului 2027. Pentru Premium, prețul de listă anunțat este de 54.990 de euro, iar cel promoțional de lansare este de 49.400 de euro, cu TVA inclus în ambele cazuri. Pentru Classic, prețul se comunică la cerere.

Conform ofertei anunțate la lansare, primii 100 de cumpărători beneficiază de o reducere de 50% la pachetele Adventure și Heritage. Adventure Pack a fost anunțat la 2.250 de euro în loc de 4.500 de euro, iar Heritage Pack, la 2.500 de euro în loc de 5.000 de euro. iCAUR V27 beneficiază de o garanție de 7 ani sau 150.000 km.