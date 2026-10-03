După incendiul din Burdujeni, Primăria Suceava, ISU și ACET verifică rețeaua de hidranți din Suceava

Intervenția de urgență la incendiul izbucnit vineri seara în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava a readus în atenție importanța modului în care este organizat spațiul urban din Suceava. Viceprimarul municipiului, Dan Ioan Cușnir, a transmis, sâmbătă dimineață, un comunicat în care a subliniat că valoarea modernizării infrastructurii rutiere și a parcărilor se măsoară în primul rând în momentele critice, când „secundele pot face diferența între un incendiu controlat și unul care se extinde haotic”.

Viceprimarul a arătat că situația a fost similară cu cea înregistrată în urmă cu o lună pe Aleea Jupiter, unde modernizarea recentă a străzii a facilitat accesul echipajelor de intervenție. În Burdujeni, pompierii au reușit să acționeze la timp, evitând extinderea focului la mansarda din lemn a unui bloc vecin, unde se manifesta deja fenomenul de piroliză. Din fericire, niciunul dintre cele două incendii nu s-a soldat cu victime.

Amploarea evenimentului din Burdujeni a impus o mobilizare semnificativă. La fața locului au fost alocate: 5 autospeciale de stingere și o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de lucru la înălțime, două ambulanțe SMURD și 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijinul echipelor locale au fost solicitate și forțe de la ISU Botoșani, inclusiv două autospeciale de salvare la înălțime. Pentru cetățenii afectați care nu s-au putut întoarce imediat în locuințe, autoritățile au pregătit opțiuni de cazare temporară: 14 locuri la Liceul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, 10 camere în regim hotelier și spații în adăpostul de noapte de la Fundația Sfânta Vineri.

Viceprimarul a evidențiat că sistematizarea străzilor, eliminarea parcărilor haotice și respectarea regulilor urbanistice sunt esențiale pentru ca autospecialele și autoscările să fie poziționate fără blocaje.

În ceea ce privește infrastructura de alimentare cu apă, potrivit viceprimarului Cușnir, toți hidranții din zonă au fost funcționali. Totuși, la un singur hidrant accesul a fost îngreunat din cauza unui sistem de deschidere de tip vechi. Pentru a corecta astfel de vulnerabilități, municipalitatea va organiza săptămâna viitoare o ședință tehnică de analiză la care vor participa reprezentanți ai ISU, ACET, Primăriei și Prefecturii Suceava.