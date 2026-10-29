După două ore de discuții, proiectul PSD de reducere a taxei de parcare în Suceava a trecut la vot, al lui Harșovschi a picat

Proiectul inițiat de consilieri locali ai PSD, de reducere a prețului de la 500 la 100 de lei pentru abonamentele de parcare de reședință în municipiul Suceava, a fost adoptat joi în ședința Consiliului Local Suceava, cu votul a 12 dintre cei 22 de consilieri prezenți. Inițial au fost doar 11 voturi, dar în ciuda avertismentului secretarului general al municipiului, Alexandru Moldovan, că „votul nu se repetă până iese rezultatul dorit”, la propunerea președintei de ședință, Adelina Paiu, votul a fost reluat și proiectul a trecut, cu 12 voturi ”pentru”.

Un proiect asemănător, inițiat de consilierul PNL Lucian Harșovschi, prin care se prevedea să se restituie banii plătiți pentru abonamentele pe locuri marcate cu plăcuțe albastre și 1 an de gratuitate în compensare, a întrunit doar 7 voturi „pentru”.

Discuțiile pe tema parcărilor au durat mai bine de două ore și proiectele au fost puse în dezbatere, deși secretarul general Moldovan a spus în mod repetat că acest lucru n-ar trebui făcut atâta timp cât proiectele respective nu au viză de control financiar preventiv și nu întrunesc toate condițiile de legalitate. Atenționări similare au făcut primarul Vasile Rîmbu și administratorul public Irina Vasilciuc.

Consilierii PNL și USR, precum și viceprimarul Dan Ioan Cușnir și consilierul local Roxana Ciornei, de la PSD, au anunțat din start că nu votează la proiectele referitoare la abonamentele de parcare.