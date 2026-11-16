Lucrările de modernizare a tronsonului sucevean din drumul județean Panaci–Bilbor au fost recepționate luni, 16 noiembrie, marcând încheierea unuia dintre cele mai dificile și îndelung așteptate proiecte de infrastructură rutieră din zona de munte a județului Suceava. Investiția, a cărei valoare actualizată se ridică la aproximativ 42,97 milioane de lei, deschide o nouă legătură între Bucovina și județul Harghita.

Traseul modernizat străbate un versant împădurit, pornind de la baza muntelui, din localitatea Glodu, și urcând până la creastă, la limita cu județul Harghita, în zona localității Bilbor. Deși sectorul montan are aproximativ 3 kilometri și jumătate, relieful accidentat a transformat șantierul într-o veritabilă provocare inginerească.

Pentru execuția drumului, al cărui contract a fost semnat în ianuarie 2022, a fost necesară scoaterea definitivă din fondul forestier național a 6,34 hectare de teren. Șantierul a fost îngreunat de iernile care durează până la șase luni pe an, de porțiunile cu grohotiș și de accesul dintr-o singură direcție, care nu a permis lucrul simultan pe mai multe fronturi. Constructorii au excavat peste 40.000 de metri cubi de rocă, au amenajat patru serpentine, au ridicat ziduri de sprijin din beton și pământ armat, au montat geogrile și plase de protecție a versanților și au reabilitat podul peste pârâul Neagra Broștenilor. Noua platformă are o lățime de 8 metri, cu 6 metri parte carosabilă și două acostamente de câte un metru.

După decenii de așteptare, drumul Panaci–Bilbor a fost finalizat pe partea județului Suceava

Prezent luni la finalizarea lucrărilor, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat ritmul accelerat în care a fost recuperat proiectul în ultimii doi ani. „Se vorbește despre drumul Panaci-Bilbor de când eu eram în clasa I. L-am preluat la aproximativ 30% în 2024, am vorbit cu constructorul atunci și mă bucur că a înțeles mesajul nostru. S-a mobilizat și a reușit să finalizeze într-un timp relativ scurt față de ce s-a lucrat înainte, în mai puțin de 2 ani. Din păcate, colegii noștri din județul Harghita nu au reușit să-l finalizeze, dar am vorbit cu președintele Consiliului Județean de la ei și mi-a promis că anul viitor vor începe asfaltările și vor finaliza lucrarea. Este un drum extraordinar de frumos, l-am parcurs pe jos în această dimineață și, pe cât de frumos, pe atât de important pentru județul Suceava pentru că scurtăm distanța dintre județul Suceava și județul Harghita cu aproximativ 90 de km.”

Până acum, legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița se realiza ocolind prin județul Bistrița-Năsăud, pe un traseu de 154 de kilometri. Odată cu finalizarea sectorului harghitean prin Pasul Bilbor, distanța dintre cele două orașe va fi scurtată cu 92 de kilometri. Tronsonul recepționat acum completează cei 28 de kilometri modernizați anterior pe ruta Panaci–Bilbor, din care 22 km prin fonduri guvernamentale și 6 km prin fonduri europene, finanțarea ultimei etape fiind asigurată prin PNDL II și din bugetul Consiliului Județean Suceava.