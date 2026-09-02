După 20 de ani

În timp ce pe meleagurile noastre FCSB se canibalizează, peste ocean se canibalizează prețurile la turneul american de Grand Slam. Poate așa ne dăm seama ce ar fi însemnat ”privatizarea” Cupei Mondiale, preconizată de Infantino. Organizatorii US Open au zis că dacă tot e cerere, că place tenisu la lume, hai să ducă prețurile la cer. Pentru bilete au asigurat și o platformă online pentru revânzare! Cum ar veni, încurajează bișnița, cu condiția să ia tot ei comision. În ritmul ăsta, tenisul va deveni sport pentru bogați și în ceea ce privește spectatorii. De la noi o să meargă Becali, eventual călare pe măgar de firmă.

Telegrafic, ce merită reținut după prima rundă… Sorana ne-a dat emoții cu problema la gambă, dar după aia a rezolvat meciul din mână și, ceea ce contează, continuă turneul. Ce lovituri are Gabi Ruse, dar și ce lipsă de continuitate! Când joci cu o favorită trebuie să legi realizările, altfel doar contribui la spectacol.

Nici Wawrinka nu a avut continuitate, dar cum să mai ai așa ceva la 41 de ani?! Lui Berrettini, cel supranumit Ciocanul, i-a dat el niște lovituri de ciocan, cu reverul acela unic, dar până la urmă a trecut mai departe italianul. Contează mai puțin, important e că lumea l-a putut ovaționa la ultima reprezentație pe Stan the Man. Alcaraz a risipit la modul uimitor îndoielile fanilor săi, dar și ale specialiștilor, impunându-se cu un triplu 6-4 în fața lui Safiulin, un jucător pe care-l putem caracteriza oricum, dar nu slab. La spaniol, doar viteza primului serviciu a amintit că vine după o accidentare, dar poate că planul e să își intre treptat în ritm. Un alt meci foarte bun a fost între Fils și Tsitsipas, cu grecul învingător și convingător, pe fondul relativei uzuri a lui Fils, de la care era prea mare așteptarea de a lega Cincinnati de US Open. Așa ceva e pentru crema tenisului, la care francezul abia aspiră. Apropo de asta, temerile privind lentoarea suprafeței de joc mi-au fost spulberate, între cele două turnee doar firma furnizoare fiind aceeași, nu și caracteristicile. Desigur, nu puteam încheia fără consemnarea colapsului lui Djokovic, învins pe hard de un zgurist, Navone, obișnuit al turneului de la București! De 20 de ani sârbul nu mai fusese eliminat în primul tur la un GS! În sens mai larg, vine o zi când senectutea începe să semene cu junețea.