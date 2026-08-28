Consiliul Local Fălticeni a aprobat, în ședința de miercuri, 26 august 2026, acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Fălticeni inginerului aerospațial și cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, primul și singurul român care a ajuns până în prezent în spațiul cosmic.

Cea mai importantă distincție acordată de administrația locală îi va fi conferită oficial în luna septembrie, în cadrul evenimentului „Fălticeni, Mon Amour”, ediția a VI-a, organizat de Clubul Rotary Fălticeni în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni.

Inițiativa acordării titlului de Cetățean de Onoare a fost transmisă Primăriei Fălticeni de Asociația „Club Rotary Fălticeni” în data de 10 august 2026. Pe baza acestei propuneri, primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, a inițiat proiectul de hotărâre, care a fost supus dezbaterii și aprobat de consilierii locali. În motivarea proiectului este evidențiată contribuția deosebită a lui Dumitru-Dorin Prunariu la promovarea României în domeniul științei și astronauticii.

„Prin activitatea sa, Dumitru-Dorin Prunariu a contribuit în mod remarcabil la prestigiul României în domeniul științei și astronauticii”, a precizat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Dumitru Prunariu, Cetățean de Onoare al municipiului Fălticeni

Primul român ajuns în spațiul cosmic

Dumitru-Dorin Prunariu este inginer aeronautic, cosmonaut și doctor în științe, membru de onoare al Academiei Române. Momentul care i-a marcat definitiv cariera și l-a înscris în istoria României s-a petrecut la 14 mai 1981, când a devenit primul și, până în prezent, singurul român care a zburat în spațiul cosmic. Dumitru Prunariu a făcut parte din echipajul misiunii Soiuz 40, desfășurată în perioada 14–22 mai 1981. După revenirea pe Pământ, și-a continuat activitatea în domeniul astronauticii și al explorării pașnice a spațiului cosmic.

De-a lungul carierei, a fost președinte al Agenției Spațiale Române, a reprezentat România în plan diplomatic și internațional și a ocupat funcția de președinte al Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic.

O legătură de familie cu Fălticeniul

Acordarea titlului are și o puternică semnificație pentru comunitatea fălticeneană. Mama lui Dumitru Prunariu a fost originară din Fălticeni, iar bunicii săi materni au locuit în municipiu.

Viitorul cosmonaut și-a petrecut aici o parte dintre vacanțele copilăriei, păstrând astfel o legătură personală cu orașul. Această filiație și amintirile legate de Fălticeni completează dimensiunea simbolică a recunoașterii pe care municipiul i-o acordă.

Festivitatea de acordare a titlului va avea loc în perioada 11–13 septembrie 2026, în cadrul celei de-a VI-a ediții a evenimentului „Fălticeni, Mon Amour”. Programul manifestării va include și o întâlnire deschisă cu Dumitru Prunariu, dedicată experienței sale în zborul cosmic și explorării spațiului, oferind publicului posibilitatea de a-l întâlni și de a afla direct de la primul cosmonaut român detalii despre una dintre cele mai importante experiențe din istoria astronauticii românești.

Evenimentul va avea și o componentă artistică. În Piața „Nada Florilor”, fălticenenii vor putea participa la concertele susținute de White Mahala și DJ Project.

Prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare, Fălticeniul își recunoaște astfel legătura cu unul dintre cei mai importanți oameni de știință și reprezentanți ai României în lume, dar și contribuția acestuia la prestigiul țării în domeniul explorării pașnice a spațiului cosmic.