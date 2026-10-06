Duminica a XIX-a după Rusalii și prăznuirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Vezi în Întrupare, precum marele teolog, axa întregii creații, în Cruce, tronul iubirii jertfelnice, în Înviere, transfigurarea universului, în Biserică, trupul tainic al Mântuitorului, iar în Taine, lucrări văzute ale harului, prin care Hristos Se dăruiește, transfigurându-l pe om. „Pentru ziua prăznuirii Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel căruia toată viața Cuvântul lui Dumnezeu i-a fost hrană și s-a remarcat ca mărturisitor al credinței, plămăditor de suflete, tâlcuitor de geniu al scrierilor patristice și om de cultură profundă, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog ce reliefează câteva dintre lucrările săvârșite de marele teolog ce și-a agonisit mântuirea în pustiul regimului ce l-a asuprit, ca, despătimindu-ne și noi trupul, mintea și inima, să intrăm și noi în lumina nesfârșită a Preasfintei Treimi și să ne hrănim cu bunătățile cerești.”

Cea dintâi duminică din Brumărel, 4 octombrie 2026, Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh, a fost prilej de întreită bucurie duhovnicească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”. Alături de participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și de închinarea la moaștele sfântului originar din Trapezunt și martirizat în Cetatea Albă, credincioșii și pelerinii prezenți au primit și binecuvântarea chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

De asemenea, această zi a fost întru totul deosebită întrucât a fost pomenit și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025. Dat fiind faptul că mâine, 5 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Educației, a început încă de astăzi, din ajun, programul eparhial „Liturghia copiilor”, cu și pentru copii, organizat pentru al cincilea an consecutiv de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la inițiativa prof. Daniela Ceredeev, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

După ce s-a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, mare făcător de minuni și odor neprețuit al Cetății Sucevei și al întregii Moldove, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur alături de un sobor de preoți și diaconi, în duminica în care în bisericile ortodoxe, prin pericopa evanghelică rânduită a se citi, este amintită Predica de pe munte.

Slujba a fost înfrumusețată de răspunsurile liturgice oferite de Corul Mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Duminica a XIX-a după Rusalii și prăznuirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

La finalul Sfintei Liturghii, pr. George Mironescu, misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Rădăuți, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei acestei zile. Sfinția sa a subliniat că iubirea vrăjmașilor este o trăsătură esențială a vieții creștine și o poruncă greu de împlinit fără ajutorul harului dumnezeiesc. A arătat că binele făcut celui care ne-a rănit, rugăciunea pentru el și răbdarea pot transforma atât relația cu aproapele, cât și propria inimă. În acest context, a evocat învățătura Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și a Sfântului Siluan Athonitul, insistând asupra ideii că iubirea adevărată nu este doar o emoție sau o simpatie omenească, ci lucrarea lui Dumnezeu în inima omului.

„Poate că, după toate cuvintele Evangheliei care s-a citit astăzi, rămâne în sufletul nostru o întrebare: cum putem cu adevărat să-l iubim pe cel care ne-a făcut rău? Răspunsul nu-l vom găsi niciodată numai în puterea noastră omenească, pentru că iubirea despre care ne vorbește Hristos este cu mult mai mult decât o emoție, mai mult decât o simpatie, mai mult decât bunătatea firească dintre oameni — este iubirea lui Dumnezeu lucrând în inima omului. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae spune atât de adânc, citez: Iubirea în gradul suprem este aceea care persistă chiar când ființa iubită o hulește, o urăște și în ura ei o duce la cruce. Iată măsura iubirii creștine! Hristos nu ne cere să iubim pentru că oamenii sunt întotdeauna vrednici de iubirea noastră, ci pentru că noi suntem chemați să devenim asemenea Lui.”

Înaltpreasfințitul Calinic i-a mulțumit părintelui misionar protopopesc pentru predică și a subliniat faptul că, în cadrul Sfintei Liturghii, au fost rostite ectenii speciale pentru elevi, studenți și profesori. „De altfel, în cadrul Sfintei Liturghii, la ieșirea cu Sfintele Daruri, obișnuiesc să adaug o astfel de stihiră, pomenindu-i pe profesori, pe studenți, pe elevi și pe toți tinerii drept măritori creștini. … Mâine, 5 octombrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației sau Ziua Internațională a Profesorului, instituită în anul 1994, la propunerea UNESCO. Ce dorește o astfel de zi? Dorește să evidențieze rolul și rostul profesorului în viața noilor generații. Ziua de 5 octombrie a fost desemnată ca fiind ziua în care, în anul 1966, s-a stabilit statutul profesorului, statut prin care se reglementau drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale dascălilor, printr-o recomandare UNESCO, respectiv prin Organizația Internațională a Muncii. De câțiva ani, în arhiepiscopia noastră, la propunerea inspectorului de religie, respectiv a doamnei profesor Daniela Ceredeev, în ziua de 5 octombrie se săvârșește Sfânta Liturghie în care sunt pomeniți copiii, elevii, studenții și profesorii. Dacă Ziua Educației se celebrează în peste 100 de țări, Liturghia — așa cum le place părinților să spună, Liturghia copiilor — se săvârșește în foarte multe parohii din Arhiepiscopia noastră. Și astăzi, așa cum ați auzit, și noi ne-am integrat în această disciplină, pomenindu-i pe copii, dar și în cursul zilei de mâine vor fi pomeniți copiii, mai ales că este o zi liberă prin hotărâre de lege.”

A urmat prezentarea Decalogului la prăznuirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Înaltpreasfinția Sa fiind un pasionat al teologiei Părintelui Stăniloae —amintind că, încă de pe vremea când era călugăr la Mănăstirea Putna, a fișat cele 12 volume ale Filocaliei. În introducerea acestuia, Părintele Arhiepiscop Calinic a amintit, între altele, faptul că Părintele Stăniloae a făcut parte din Mișcarea „Rugul Aprins” și „a pătimit vreo cinci ani de detenție, iar după aceea, după ieșirea din pușcărie, a pătimit până la sfârșitul vieții”.

Pentru această zi, întâistătătorul Bisericii de pe aceste meleaguri a pregătit și un decalog, care se vrea a fi un rezumat, pe înțelesul tuturor, al învățăturii fragmentului din Sfânta Evanghelie citit astăzi, intitulat Decalog al iubirii vrăjmașilor, întrucât prețul iubirii și rugăciunii pentru cei ce ne urăsc este, potrivit Mântuitorului, dobândirea statutului de „fiii Tatălui vostru Celui din ceruri” (Matei 5, 45). Pentru cei care doresc să aprofundeze semnificațiile fragmentului scripturistic din Predica de pe munte, poate fi consultată și exegeza Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, „Faceți bine celor ce vă urăsc pe voi!” .Materialele pot fi lecturate pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfinția Sa a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească și i-a binecuvântat cu apă sfințită pe credincioșii care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe sfântul ocrotitor al eparhiei.

Totodată, ierarhul locului i-a felicitat pe sărbătoriții acestor zile. „La mulți ani dascălilor, copiilor, studenților și elevilor, părinților care i-au născut, i-au crescut și i-au învățat cele de bun simț, de bună cuviință. Să fiți sănătoși! Și pentru că mâine este o zi liberă, să nu uitați să îi duceți pe copii și să le arătați valorile lăsate ca testament de cei care au fost, dar care ne veghează dintru înălțimi. La mulți ani celor care poartă numele Părintelui Dumitru Stăniloae.”

Irina Ursachi