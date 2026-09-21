Duel verbal între Rîmbu și Harșovschi, în ședința extraordinară de Consiliu Local de luni

Contre puternice între primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, și consilierul local Lucian Harșovschi au avut loc luni, într-o ședință extraordinară de Consiliu Local, în care principalul punct de pe ordinea de zi viza Sala Polivalentă.

Discuțiile au degenerat după ce Lucian Harșovschi a luat cuvântul și a atribuit meritele realizării Sălii Polivalente fostului primar, Ion Lungu, care a făcut numeroase demersuri și drumuri la București, pentru a obține finanțarea și aprobările necesare.

Tot atunci, Lucian Harșovschi a cerut o situație clară în privința realizării drumului de acces, amintind că în aprilie 2024 au fost aprobate documentațiile tehnice pentru realizarea unui drum cu patru benzi, cu scuar, trotuare și piste de biciclete.

„Acum ni se spune că sunt mai bune două benzi decât patru. La mai bine de doi ani de zile, care este situația acestui drum? Să nu pățim să fie sala gata, parcarea la care se lucrează – gata, dar acolo să se ajungă pe un drum de pământ”, a întrebat fostul viceprimar al Sucevei.

Primarul Vasile Rîmbu l-a desemnat să răspundă pe un subordonat, de la Investiții, nu înainte de a remarca faptul că, pentru realizarea drumului, trebuie să fie expropriat teren inclusiv de la fostul secretar al Consiliului Local, Ioan Ciutac.

Reprezentantul Serviciului de Investiții a spus că studiul de fezabilitate pentru calea de acces la Polivalentă – strada Iuliu Hossu – nu menționa nimic de exproprieri, de aceea a fost necesară o reanalizare a situației juridice, rezultând necesitatea exproprierii unui număr mare de terenuri.

„Am citit și eu pe FB că două benzi sunt mai bune ca patru. Mă bucur că apelul meu a avut efect și vă grăbiți să aprobați indicatorii pentru acest drum”, a spus Harșovschi.

Primarul Sucevei i-a mulțumit, nu fără a-i „da una la gioale” – „știți că unele știri sunt oficiale, altele sunt din sfera bârfelor… s-au întâmpinat dificultăți cu eliminarea pământului de acolo și aș vrea în numele tuturor să vă mulțumesc pentru ajutorul dat”.

Remarca lui Vasile Rîmbu, care a bătut apropo la acuzele privind transportul și depozitarea de pământ de la Polivalentă pe un teren de la Moara, al fostului viceprimar, a stârnit scandalul.

„După doi ani de plângeri depuse prin intermediul altor părți, la care ați primit răspunsuri care nu v-au convenit, ar trebui să păstrăm decență și bun-simț, nu să aruncăm cu informații false… Ați reușit în campania electorală să induceți sucevenilor o idee, dar nu confundați bunul meu simț, că nu am dat în judecată acele persoane pentru mizeriile făcute…”, a răspuns Lucian Harșovschi.

„În campanie nu v-am avut grija, ați fost o cantitate neglijabilă, nu am avut probleme în a vă concura” i-a trântit-o Vasile Rîmbu, sfidător.

Remarca l-a deranjat vizibil pe Harșovschi, care i-a răspuns imediat: „Cantitate neglijabilă? Dumneavoastră nu erați la masă, acolo, fără fostul primar, Ion Lungu. Știți acest lucru și va veni momentul când se vor pune cărțile pe față…”.

Îngrijorat de cum a degenerat discuția, președintele de ședință, Florin Boghean, a întrerupt schimbul de replici și a cerut revenirea la proiectul de hotărâre.

Dar Rîmbu a ținut să aibă ultimul cuvânt: „Dacă era candidat atunci Ion Lungu, dvs ați fi fost în echipa mea și știți propunerile pe care le-ați făcut. Să trăiți!”

Pentru a nu se mai lungi discuțiile, s-a trecut la vot, temporar fiind „îngropată securea războiului”.