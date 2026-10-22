Un nou duel epigramatic între doi cunoscători ai genului: Nicolae Bunduri din Brașov și Grigore Cotul din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud.
Subiectul… confruntării este soacra!
,,În spatele fiecărui om de succes se ascunde o soție mândră de el și o soacră mereu surprinsă de realizările lui.”
(Hubert H. Humphrey)
DUEL Nae BUNDURI – Grigore COTUL
DECLARAȚIE
Eu, pe soacră – cam de-un an,
Am iubit-o, nu e teatru,
Și să-ncapă-n geamantan,
L-am făcut pe dracu-n patru!
Nae BUNDURI
ULTIMA ETAPĂ
Dup-o muncă de titan,
Bine că-i împachetată…
Dacă-i pusă-n geamantan,
Poate fi expediată!
Grigore COTUL
EXPEDIERE
Pe soacra mea, cu chip uman,
Să se încheie tevatura,
Eu pot s-o pun în geamantan…
Dar cine îi astupă gura?!
Nae BUNDURI
O POSIBILĂ SOLUȚIE
Geamantanu-i de-ajutor
Doar s-o duceți la plimbare
Și să o lăsați, ușor,
Într-un lac de-acumulare!
Grigore COTUL
RISC
Un lac aș vrea să-l ocrotesc,
Deci soacra o arunc în mare,
Da’ rău mă tem c-o să primesc
Amendă pentru poluare!
Nae BUNDURI
ACUMA FAC LEGĂTURA!
Să nu-mi fie cu păcat
Că întreb, nu dau cu paru’:
Tot o soacră s-a-necat
Când or fi golit Vidraru?!
Grigore COTUL
DESCOPERIRE
Când a fost Vidraru gol,
Fără pic de energie,
Chiar şi-acolo, în nămol,
S-a găsit o soacră vie!
Nae BUNDURI
PE FUNDUL LACULUI…
Zvonuri circulă-n prostie
Că, pe una dintre stane,
S-a găsit o soacră vie
Între două geamantane!
Grigore COTUL
Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!