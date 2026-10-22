Un nou duel epigramatic între doi cunoscători ai genului: Nicolae Bunduri din Brașov și Grigore Cotul din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

Subiectul… confruntării este soacra!

,,În spatele fiecărui om de succes se ascunde o soție mândră de el și o soacră mereu surprinsă de realizările lui.”

(Hubert H. Humphrey)

DUEL Nae BUNDURI – Grigore COTUL

DECLARAȚIE

Eu, pe soacră – cam de-un an,

Am iubit-o, nu e teatru,

Și să-ncapă-n geamantan,

L-am făcut pe dracu-n patru!

Nae BUNDURI

ULTIMA ETAPĂ

Dup-o muncă de titan,

Bine că-i împachetată…

Dacă-i pusă-n geamantan,

Poate fi expediată!

Grigore COTUL

EXPEDIERE

Pe soacra mea, cu chip uman,

Să se încheie tevatura,

Eu pot s-o pun în geamantan…

Dar cine îi astupă gura?!

Nae BUNDURI

O POSIBILĂ SOLUȚIE

Geamantanu-i de-ajutor

Doar s-o duceți la plimbare

Și să o lăsați, ușor,

Într-un lac de-acumulare!

Grigore COTUL

RISC

Un lac aș vrea să-l ocrotesc,

Deci soacra o arunc în mare,

Da’ rău mă tem c-o să primesc

Amendă pentru poluare!

Nae BUNDURI

ACUMA FAC LEGĂTURA!

Să nu-mi fie cu păcat

Că întreb, nu dau cu paru’:

Tot o soacră s-a-necat

Când or fi golit Vidraru?!

Grigore COTUL

DESCOPERIRE

Când a fost Vidraru gol,

Fără pic de energie,

Chiar şi-acolo, în nămol,

S-a găsit o soacră vie!

Nae BUNDURI

PE FUNDUL LACULUI…

Zvonuri circulă-n prostie

Că, pe una dintre stane,

S-a găsit o soacră vie

Între două geamantane!

Grigore COTUL

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!