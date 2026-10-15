Pentru astăzi am pregătit o… confruntare epigramatică, prilejuită de inaugurarea ,,MONUMENTULUI PROSTIEI” – monument al cărui autor este caricaturistul de mare talent Costel PĂTRĂȘCAN din Brăila.

M-am alăturat, la final (cu o epigramă – concluzie!), dialogului dintre Nicolae BUNDURI din Brașov, Ion DIVIZA din Chișinău și Florin ROTARU din Buzău, iar rezultatul sper să vă facă (măcar) să zâmbiți…

PROSTIA

Mi-e greu s-o definesc anume,

Deși un gând profund mi-am stors:

PROSTIA cred că-i altă lume…

Din care nimeni nu s-a-ntors!

Nae BUNDURI

NEDUMERIRE LA MONUMENTUL PROSTIEI

Bunduri, aluziv, ne zici

Că viața proștilor e-o dramă

Și nu e locul lor aici…

Dar cine scrie epigramă?!

Ion DIVIZA

***

Am constatat că, pe moment,

Văzând aicea care-i treaba,

Diviza n-are monument…

Dar Pătrășcan nu stă degeaba!

Nae BUNDURI

DA, DA!…

Maestru al arhitecturii,

Costel schițează altă dramă

Și îl învață pe Bunduri

Să scrie bine… Epigramă!

Ion DIVIZA

LUI ION DIVIZA, EPIGRAMISTUL ARHITECT

Diviza face, an de an,

O epigramă – treabă grea,

Cioplind atent un bolovan…

Mai bine l-ar lăsa așa!

Nae BUNDURI

***

În lumea asta, vrei, nu vrei,

Prostia are rangul ei;

La noi deține, din păcate,

Chiar rang de autoritate!

Florin ROTARU

LUI FLORIN ROTARU

Ca un deputat mai mare

Să ne-o facă-așa cum spui,

El pe lângă rang mai are

La nevoie… ranga lui.

Nae BUNDURI

***

Realitatea asta șuie

De multe ori mi-a dat dreptate:

Sunt unii care-și fac statuie…

Din cărămizile furate!

Florin ROTARU

LUI FLORIN ROTARU

Aicea chiar nu-ți dau dreptate

Și-ar constata orice deștept:

Cu cărămizile furate

Sunt unii ce se bat în piept!

Nae BUNDURI

BUNDURI ARE DREPTATE

Ai spus aici un lucru drept

Și de-o idee nu mai scap:

Se bat cu cărămida-n piept,

Aceia ce-s bătuți în cap!

Florin ROTARU

COMPLETARE LA FLORIN ROTARU

Cu cărămida-n cap, cum zici,

Își dau acei ce nu-s lucizi

Și mă întreb, stimați amici:

De unde-atâtea cărămizi?!

Nae BUNDURI

LA TEMA ,,MONUMENTUL PROSTIEI”

S-au pornit epigramiștii –

Ce stăteau, așa, ca triștii –

Și au scris, cu simpatie,

Epigrame… în prostie!

Constantin MOLDOVAN

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!