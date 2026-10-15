Pentru astăzi am pregătit o… confruntare epigramatică, prilejuită de inaugurarea ,,MONUMENTULUI PROSTIEI” – monument al cărui autor este caricaturistul de mare talent Costel PĂTRĂȘCAN din Brăila.
M-am alăturat, la final (cu o epigramă – concluzie!), dialogului dintre Nicolae BUNDURI din Brașov, Ion DIVIZA din Chișinău și Florin ROTARU din Buzău, iar rezultatul sper să vă facă (măcar) să zâmbiți…
PROSTIA
Mi-e greu s-o definesc anume,
Deși un gând profund mi-am stors:
PROSTIA cred că-i altă lume…
Din care nimeni nu s-a-ntors!
Nae BUNDURI
NEDUMERIRE LA MONUMENTUL PROSTIEI
Bunduri, aluziv, ne zici
Că viața proștilor e-o dramă
Și nu e locul lor aici…
Dar cine scrie epigramă?!
Ion DIVIZA
***
Am constatat că, pe moment,
Văzând aicea care-i treaba,
Diviza n-are monument…
Dar Pătrășcan nu stă degeaba!
Nae BUNDURI
DA, DA!…
Maestru al arhitecturii,
Costel schițează altă dramă
Și îl învață pe Bunduri
Să scrie bine… Epigramă!
Ion DIVIZA
LUI ION DIVIZA, EPIGRAMISTUL ARHITECT
Diviza face, an de an,
O epigramă – treabă grea,
Cioplind atent un bolovan…
Mai bine l-ar lăsa așa!
Nae BUNDURI
***
În lumea asta, vrei, nu vrei,
Prostia are rangul ei;
La noi deține, din păcate,
Chiar rang de autoritate!
Florin ROTARU
LUI FLORIN ROTARU
Ca un deputat mai mare
Să ne-o facă-așa cum spui,
El pe lângă rang mai are
La nevoie… ranga lui.
Nae BUNDURI
***
Realitatea asta șuie
De multe ori mi-a dat dreptate:
Sunt unii care-și fac statuie…
Din cărămizile furate!
Florin ROTARU
LUI FLORIN ROTARU
Aicea chiar nu-ți dau dreptate
Și-ar constata orice deștept:
Cu cărămizile furate
Sunt unii ce se bat în piept!
Nae BUNDURI
BUNDURI ARE DREPTATE
Ai spus aici un lucru drept
Și de-o idee nu mai scap:
Se bat cu cărămida-n piept,
Aceia ce-s bătuți în cap!
Florin ROTARU
COMPLETARE LA FLORIN ROTARU
Cu cărămida-n cap, cum zici,
Își dau acei ce nu-s lucizi
Și mă întreb, stimați amici:
De unde-atâtea cărămizi?!
Nae BUNDURI
LA TEMA ,,MONUMENTUL PROSTIEI”
S-au pornit epigramiștii –
Ce stăteau, așa, ca triștii –
Și au scris, cu simpatie,
Epigrame… în prostie!
Constantin MOLDOVAN
Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!