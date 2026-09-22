Legătura rutieră dintre județele Suceava și Harghita prin Pasul Bilbor se apropie de recepția finală. Constructorul Construcții Montaj AG a accelerat semnificativ ritmul lucrărilor pe un șantier montan extrem de dificil, reușind să depășească pragul de 90% execuție fizică. În prezent, pe tronsonul DJ 174C, echipele de muncitori toarnă ultimele straturi de asfalt și realizează finisajele necesare pentru deschiderea oficială a traficului, programată pentru această toamnă.

Proiectul de modernizare a drumului județean DJ 174C Panaci – Bilbor este una dintre cele mai complexe investiții de infrastructură derulate de Consiliul Județean Suceava. Executat pe un relief accidentat, traseul a impus soluții tehnice de amploare pentru stabilizarea versanților și asigurarea viabilității drumului pe termen lung.

Conform datelor tehnice, sectorul modernizat de pe raza județului Suceava are o lungime de 2,83 kilometri, desfășurați într-un relief montan spectaculos. Noua șosea beneficiază de o platformă cu o lățime totală de 8 metri, din care 6 metri reprezintă partea carosabilă asfaltată și două acostamente de câte un metru. Pentru a îmblânzi diferențele majore de altitudine, drumul a fost configurat cu patru serpentine. De asemenea, siguranța traficului este garantată prin instalarea unor ziduri masive de sprijin din beton, rigole betonate pentru colectarea apelor pluviale, podețe, plase speciale pentru protecția împotriva căderilor de pietre și parapete de siguranță de tip H2 și H3.

Drumul județean Panaci – Bilbor, finalizat în proporție de peste 90% – Foto FB Construcții Montaj AG

Scurtătură de aproape 100 de kilometri între Vatra Dornei și Toplița

Importanța acestui drum județean depășește caracterul local, având un impact la nivel regional. Odată deschis circulației, noul coridor montan va asigura o conexiune mult mai rapidă și mai directă între Bazinul Dornelor și Harghita. Practic, noua variantă prin Pasul Bilbor va scurta traseul actual dintre Vatra Dornei și Toplița cu 92 de kilometri comparativ cu ruta ocolitoare folosită în prezent prin județul Bistrița-Năsăud, care măsoară 154 km.

Reprezentanții constructorului subliniază că eforturile majore s-au concentrat pe adaptarea lucrărilor la rigorile terenului accidentat, progresele de pe șantier fiind acum deplin vizibile. „De la primele lucrări și până în prezent, proiectul a parcurs etape importante, iar astăzi traseul se apropie de forma sa finală. Lucrările desfășurate pe acest sector au presupus intervenții complexe, adaptate unui teren dificil, iar în această etapă principalele lucrări sunt finalizate. Echipele continuă intervențiile necesare pentru încheierea proiectului și pregătirea drumului pentru circulație”, a postat firma de construcții, pe pagina oficială de Facebook.

Drumul județean Panaci – Bilbor, finalizat în proporție de peste 90% – Foto FB Construcții Montaj AG

Investiție de 41 de milioane de lei

Lucrările de modernizare a DJ 174C sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), valoarea totală a obiectivului de investiții ridicându-se la aproximativ 41 de milioane de lei. Din această sumă, o cofinanțare de circa 6,5 milioane de lei este asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Suceava. Indicatorii tehnico-economici și devizul general actualizat au fost reconfirmați recent în cadrul ședințelor deliberativului județean, pentru a asigura decontarea rapidă a tuturor stadiilor de execuție.

Noua șosea Panaci – Bilbor va fi atât o arteră rutieră importantă pentru transportul de mărfuri și interconectarea comunităților, cât și unul dintre cele mai atractive trasee turistice din nordul țării, deschizând noi perspective de dezvoltare pentru pensiunile și stațiunile din întreaga zonă montană.