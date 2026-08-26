Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a verificat stadiul lucrărilor de modernizare pe DJ 178, pe tronsonul balastat care leagă comunele Burla și Arbore, o investiție care va asigura scurtarea traseului spre municipiul Rădăuți și va îmbunătăți conectivitatea cu întreaga zonă.

Șeful administrației județene a efectuat o vizită pe teren alături de vicepreședintele CJ Nicolae Robu, pentru a inspecta lucrările la o lună de la predarea amplasamentului către constructor. Potrivit lui Șoldan, ritmul de lucru este unul susținut, stadiul fizic al investiției fiind de peste 20%.

Până în prezent, pe șantier s-a realizat nivelarea și pregătirea traseului, s-a început turnarea fundației drumului, iar vechiul pod a fost demolat pentru a face loc unei structuri noi, aflate deja în faza de execuție a fundațiilor.

Drumul de balast dintre Burla și Arbore devine istorie

„Am promis și mă țin de cuvânt. Anul acesta va fi turnat stratul de binder, iar anul viitor drumul va fi finalizat, înainte de termenul contractual de 24 de luni”, a subliniat președintele Gheorghe Șoldan.

Proiectul prevede transformarea drumului de pământ și piatră într-o arteră rutieră dotată cu o platformă de 8 metri lățime, două benzi de circulație, șanțuri betonate pentru preluarea apelor pluviale și un pod nou. La fața locului, conducerea CJ s-a consultat cu primarii celor două localități beneficiare, Viorel Pintiliuc, primarul din Burla, și Dan Tiperciuc, primarul din Arbore.

Vizita de lucru din zonă a inclus și alte două obiective de investiții din comuna Arbore, derulate în parteneriat cu autoritățile locale. Gheorghe Șoldan și primarul Dan Tiperciuc au inspectat șantierul viitorului centru de zi pentru vârstnici, o investiție în valoare de aproximativ 7,2 milioane de lei. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul este aproape de finalizare și va asigura zilnic servicii medicale, asistență și recuperare pentru un număr de circa 50 de seniori din comunitate.

Drumul de balast dintre Burla și Arbore devine istorie

Totodată, viața culturală din Arbore va beneficia de un amfiteatru în aer liber, destinat spectacolelor și festivalurilor locale. Această investiție se ridică la 1,6 milioane de lei, beneficiind de o cofinanțare directă din partea Consiliului Județean Suceava, care a alocat suma de 500.000 de lei pentru sprijinirea culturii rurale.