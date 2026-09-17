Drept la replică: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților precizează că a oferit pentru lectura în stații TPL cărți sfinte, nu „sfințite”

Ca urmare a postărilor apărute în spațiul public referitoare la colaborarea dintre Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și administrația locală, aducem următoarele precizări:

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a răspuns afirmativ inițiativei domnului primar Vasile Rîmbu, oferind exemplare ale Sfintei Scripturi și ale Noului Testament pentru spațiul destinat lecturii din stația de la Policlinica Areni.

Gestul a fost unul firesc și lipsit de orice altă semnificație decât aceea de a pune la dispoziția celor interesați texte fundamentale ale spiritualității creștine. Pentru a nu lăsa loc unor interpretări ironice, precizăm că volumele oferite nu sunt „sfințite”, ci sunt cărți sfinte prin însăși natura textului pe care îl conțin. Biblia, „Cartea Cărților”, se adresează tuturor celor care doresc să o citească, indiferent de apartenența religioasă, iar simpla sa prezență într-un spațiu public destinat lecturii nu ar trebui să constituie motiv de nemulțumire.

Înțelegem registrul ironic al articolului și intenția de a comenta activitatea administrației locale. Observăm însă că, pe parcurs, ironia și-a depășit într-o anumită măsură ținta, ajungând să includă și persoana chiriarhului pentru un gest care a constat, în esență, în oferirea unor cărți.

Cât despre referirea la „indulgențe”, îi putem asigura pe cititori că acestea nu intră nici în atribuțiile administrației locale și nici în cele ale Arhiepiscopiei. Pentru călătoria cu autobuzul, biletul rămâne în continuare suficient.