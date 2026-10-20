„Dragomirna BELL – Backyard Ultra”, un concept internațional de ultramaraton, în premieră în județul Suceava

La Mitocu Dragomirnei va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, în premieră, prima ediție a Dragomirna BELL – Backyard Ultra, o competiție de anduranță care aduce în Bucovina un concept internațional de alergare, încă foarte puțin întâlnit în România.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv TRIB Suceava și se va desfășura în zona Mitocu Dragomirnei, cu startul și centrul competiției la Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să introducă în calendarul sportiv al județului Suceava un format inedit de ultramaraton și să contribuie la dezvoltarea alergării de anduranță în nordul României.

Backyard Ultra – o competiție în care nu știi când vei termina

Backyard Ultra este un concept internațional de ultramaraton creat de americanul Gary Cantrell, cunoscut drept Lazarus Lake, organizatorul celebrului Barkley Marathons.

Principiul competiției este simplu, dar provocarea este una extraordinară: participanții trebuie să parcurgă o buclă de 6,706 kilometri în maximum o oră.

La fiecare oră fixă se dă un nou start. Cei care finalizează bucla în timpul regulamentar pot continua, iar cei care nu reușesc să ajungă la timp sau nu se prezintă la următorul start sunt eliminați.

Competiția continuă oră după oră, zi și noapte, până când rămâne un singur alergător capabil să mai finalizeze o buclă.

Nu există o distanță finală prestabilită, o durată maximă sau un număr limită de bucle.

În formatul clasic Backyard Ultra există un singur câștigător, denumit Last One Standing – ultimul alergător rămas în competiție.

Este o provocare în care rezistența fizică se îmbină cu strategia, gestionarea efortului, disciplina și, mai ales, cu puterea mentală.

O premieră pentru Suceava, într-un format încă rar întâlnit în România

Deși Backyard Ultra a devenit un fenomen internațional, reunind alergători din numeroase țări, în România sunt organizate încă foarte puține competiții de acest tip.

Dragomirna BELL aduce în premieră acest format în județul Suceava, oferind alergătorilor din Bucovina și din întreaga țară posibilitatea de a experimenta o competiție diferită de cursele tradiționale de alergare.

Organizatorii își propun ca evenimentul să devină o prezență constantă în calendarul sportiv regional și să contribuie la promovarea Bucovinei ca destinație pentru sporturile de anduranță și competițiile desfășurate în natură.

Patru probe pentru niveluri diferite de pregătire

Pentru ca experiența Backyard Ultra (ora de start: 10:00 – probele de zi; 22:00 – BELL NIGHT 4) să fie accesibilă unui număr cât mai mare de alergători, organizatorii au pregătit patru probe:

– BELL ∞ – Last One Standing: formatul clasic Backyard Ultra, fără limită prestabilită de timp sau distanță, în care competiția continuă până rămâne un singur câștigător.

– BELL 8 – Welcome to Ultra: 8 bucle, aproximativ 53,6 kilometri, pentru alergătorii care vor să facă pasul către ultramaraton.

– BELL 4 – Beyond the Half: 4 bucle, aproximativ 26,8 kilometri, o provocare pentru cei care doresc să își depășească limitele.

– BELL NIGHT 4 – Challenge in the Dark: 4 bucle nocturne, cu start la ora 22:00, pentru cei care vor să descopere experiența alergării pe timp de noapte.

Sunt disponibile și pachete care combină probele de zi cu provocarea nocturnă.

O experiență sportivă și de comunitate, în pădurile Dragomirnei

Dragomirna BELL se va desfășura într-un cadru natural deosebit, pe un traseu care traversează pădurile de fag ale Dragomirnei, în culorile spectaculoase ale toamnei.

Unul dintre elementele care diferențiază acest format de competițiile tradiționale este faptul că toți alergătorii revin la aceeași linie de start, la fiecare oră.

Indiferent de ritmul fiecăruia, toți cei rămași în competiție pornesc din nou împreună, la sunetul clopotului care anunță o nouă buclă.

Această particularitate creează o atmosferă specială, în care competiția individuală se îmbină cu solidaritatea, încurajarea reciprocă și spiritul de comunitate.

Organizatorii își doresc să transforme Dragomirna BELL într-o tradiție: „Ne-am dorit să aducem în Bucovina ceva diferit, un concept internațional de alergare care, deși câștigă tot mai multă popularitate în lume, este încă foarte puțin prezent în România. Prin Dragomirna BELL vrem să le oferim alergătorilor ocazia de a descoperi o competiție în care nu contează doar viteza sau distanța parcursă, ci mai ales rezistența mentală, strategia și dorința de a continua. Am gândit evenimentul astfel încât să fie accesibil și alergătorilor amatori, nu doar ultramaratoniștilor experimentați. Ne dorim ca fiecare participant să plece de la Dragomirna cu sentimentul că a reușit să își depășească propriile limite. Sperăm ca această primă ediție să fie începutul unei tradiții și ca Dragomirna BELL să devină un reper al alergării de anduranță în România”. Coordonator Dragomirna BELL – Backyard Ultra, Asociația Club Sportiv TRIB Suceava, Oxana Ruști.