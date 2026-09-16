Dr. Cătălin Lulciuc revine în linia de gărzi la Spitalul Clinic Suceava pentru asigurarea permanenței în tratamentul AVC

Medicul radiolog intervenționist Cătălin Lulciuc revine de la 1 octombrie a.c. în linia de gărzi de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava pentru a asigura permanența non-stop în tratamentul accidentelor vasculare cerebrale (AVC) acute. Managerul interimar al spitalului, Larisa Blanari, a declarat că decizia vine în contextul în care un alt specialist din cadrul Compartimentului de Radiologie Intervențională, dr. Alexandra Husar, va pleca în Anglia pentru un an de zile pentru a urma un curs de specializare la un centru de excelență în domeniu. Ea a arătat că dr. Cătălin Lulciuc, care se afla în concediu fără plată de la 1 iulie pentru o perioadă de un an și activa în mediul privat, a acceptat să revină la spitalul sucevean pentru ca pacienții cu AVC să poată beneficia în continuare de tratament de urgență la orice oră din zi și din noapte.

Miercuri, dr. Cătălin Lulciuc a explicat că această mutare este esențială pentru menținerea standardelor ridicate ale compartimentului, un proiect în care s-a investit enorm în ultimii ani. „Cursul pe care dr. Husar îl va face la centrul de excelență din Anglia este foarte important și benefic pentru pregătirea profesională. La spital vom asigura permanența pentru AVC 24 de ore din 24. A fost mult de muncă pentru acest serviciu și nu vrem să ne batem joc. La finalul cursului, doctorița Husar va reveni la spital. Este un medic extraordinar”, a declarat dr. Cătălin Lulciuc.

Plecarea temporară a doctoriței Alexandra Husar în Marea Britanie reprezintă un câștig pe termen lung pentru unitatea medicală din Suceava. Perfecționarea într-un centru de elită internațional va aduce tehnici și cunoștințe de ultimă generație în tratamentul patologiilor neurovasculare complexe. Prin revenirea doctorului Lulciuc în serviciul de gărzi, spitalul va acoperi deficitul temporar de personal și se asigură că linia de gardă pentru AVC rămâne funcțională.