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Dr. Cătălin Lulciuc este invitatul emisiunii „Concret”, de la Antena 3 Suceava

Medicul sucevean Cătălin Lulciuc
Medicul sucevean Cătălin Lulciuc

Medicul Cătălin Lulciuc este invitatul emisiunii „Concret” de la Antena 3 Suceava. Emisiunea realizată de Sorin Avram va fi difuzată luni, 21 septembrie, începând cu ora 18.30, pe rețelele Digi (215), Vodafone (403) și Orange (905), dar și pe pagina de Facebook a Antenei 3 Suceava. Ulterior, emisiunea va fi încărcată pe pagina de YouTube a televiziunii.

Dr. Lulciuc este medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, cu expertiză în radiologie intervențională și proceduri minim invazive ghidate imagistic. Acesta realizează tratamente intervenționale moderne sub ghidaj CT și ecografic, cu focus pe siguranța pacientului și recuperare rapidă.

În urmă cu câteva zile, Cătălin Lulciuc, de la Clinica „Nord”, a anunțat că va relua gărzile la Spitalul Clinic Județean Suceava.

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