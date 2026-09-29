Două tinere și o femeie în vârstă, victime în accidente, în Suceava, din cauza traversărilor neglijente

Ziua de luni, 28 septembrie, a fost una nefastă pentru trei femei care au încercat să traverseze strada în municipiul Suceava. Toate trei au fost acroșate de mașini, partea bună fiind că nici una nu a fost rănită grav. Semnalul de alarmă privind pietonii și cum traversează aceștia ar trebui, însă, luat în seamă.

În ordine cronologică, luni dimineață, în jurul orei 08:50, o fată în vârstă de 16 ani, din comuna Zamostea, în timp ce se deplasa pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, în proximitatea ING Bank, a traversat neglijent bulevardul, fiind acroșată ușor de un autoturism Dacia condus de un șofer în vârstă de 39 ani, din orașul Liteni.

Minora a refuzat transportul a spital, în prezența echipajului medical, declarând că nu a suferit leziuni.

Tânăra urma să fie sancționată de polițiștii rutieri pentru traversare neregulamentară.

Ceva mai târziu, în jurul orei 12.00, a urmat un accident pe Calea Obcinilor din Suceava.

De această dată victimă a fost o femeie de 71 de ani, care, conform anchetei polițiștilor, în urma unei traversări prin loc nepermis, a fost acroșată de un Ford condus de un tânăr de 29 de ani.

Septuagenara a ajuns la spital și a fost diagnosticată preliminar cu traumatism cranian ușor.

În fine, luni seară, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată de cadrele medicale de la UPU Suceava cu privire la faptul că o pacientă tânără a ajuns la spital și declară că a fost victima unui accident rutier.

S-au demarat cercetări și s-a stabilit că luni, pe la ora 13.00, un șofer în vârstă de 29 ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea un autoturism marca Opel Corsa, pe strada Luceafărului, din direcția Calea Obcinilor către strada Zorilor, a surprins și accidentat o tânără în vârstă de 19 ani, care a pătruns pe partea carosabilă.

Tânăra în vârstă de 19 ani nu a anunțat inițial accidentul și nu a mers la spital, unde s-a deplasat însă câteva ore mai târziu, declarând că are dureri la o gleznă, în urma accidentului.