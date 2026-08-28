Mănăstirea Dragomirna își deschide porțile pentru o celebrare specială dedicată marilor săi ctitori și personalităților care au marcat istoria și cultura medievală a Moldovei. Timp de două zile, vizitatorii sunt invitați să descopere tainele uneia dintre cele mai impresionante mănăstiri din țară, să pătrundă în spații mai puțin cunoscute ale ansamblului și să participe la momente de rugăciune, muzică și ceremonial tradițional.

Evenimentele, care se încadrează în programul Noaptea Muzeelor la Sate, ediția a IV-a, sunt organizate în contextul împlinirii a 399 de ani de la construirea fortăreței de la Dragomirna, ctitoria voievodului Miron Barnovschi, precum și a 417 ani de la sfințirea bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitorie a Mitropolitului Anastasie Crimca și a Logofătului Luca Stroici.

Cele două zile vor fi dedicate memoriei acestor mari personalități ale Moldovei medievale, dar și redescoperirii patrimoniului istoric, spiritual și cultural pe care Mănăstirea Dragomirna îl păstrează de peste patru secole.

Două seri de istorie, credință și tradiție, la Mănăstirea Dragomirna

Sâmbătă, 29 august, porțile fortăreței se deschid pentru vizitatori

În seara zilei de 29 august, între orele 19:00 și 22:00, Mănăstirea Dragomirna își va deschide gratuit porțile pentru toți cei dornici să descopere istoria și tainele impresionantei fortărețe.

Vizitatorii vor avea ocazia să pătrundă în spații încărcate de istorie și să descopere detalii despre modul în care a fost construită cetatea, despre rolul celor cinci turnuri și despre viața personalităților care au contribuit la dezvoltarea acestui așezământ monahal unic.

Printre obiectivele care vor putea fi vizitate se numără: Camera de gardă, astăzi Paraclisul „Sfântul Nicolae”; Camera clopotelor; Turnul Barnovschi – Divanul; Turnul Silvestru și Turnurile Gemene; Turnul Mitropolitului și tainița; Vechea Egumenie, unde se află Muzeul „Anastasie Crimca”; cele trei săli expoziționale dedicate unor personalități marcante: Mitropolitului Anastasie Crimca, în sala gotică; Sfântului Paisie, în chilie; Voievodului Miron Barnovschi, în spațiul lapidariu; Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”, sfințită la 1 septembrie 1609.

Pe parcursul vizitei, participanții vor putea afla mai multe despre viața și activitatea Voievodului Miron Barnovschi, despre etapele și modul de construire ale cetății de la Dragomirna, despre cele cinci turnuri și utilitatea lor, atât în trecut, cât și în prezent.

Totodată, vizitatorii vor descoperi poveștile obiectelor păstrate în muzeu și vor avea ocazia să înțeleagă mai bine rolul Dragomirnei în istoria spirituală și culturală a Moldovei.

Va fi o incursiune în timp, într-un loc în care zidurile, turnurile și spațiile monahale păstrează încă memoria unor domnitori, ierarhi, cărturari și ctitori care au contribuit la istoria acestui loc.

Două seri de istorie, credință și tradiție, la Mănăstirea Dragomirna

Duminică, 30 august, comemorarea tradițională a Voievodului Miron Barnovschi

Manifestările vor continua în cea de-a doua zi, duminică, 30 august, când Mănăstirea Dragomirna va organiza tradiționala comemorare a voievodului Miron Barnovschi.

Programul serii va îmbina rugăciunea, muzica tradițională și ceremonialul militar, într-un moment de profundă încărcătură spirituală și istorică.

Programul evenimentului de duminică: ora 18:45 – întâmpinarea oficială a elevilor militari ai Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni; ora 19:05 – Parastas pentru Voievodul Miron Barnovschi; ora 19:30 – Concert de muzică susținut de „Grupul Tradițional DOR” din Suceava; ora 20:00 – Procesiunea cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul, dăruite Mănăstirii Dragomirna de voievodul martir Miron Barnovschi. Procesiunea se va desfășura în exteriorul cetății dragomirnene, continuând apoi pe vechile drumuri de strajă; ora 20:30 – Retragerea cu torțe a elevilor militari.

Momentul procesiunii și retragerea cu torțe vor transforma, ca în fiecare an, spațiul din jurul cetății într-un loc al memoriei și al recunoștinței. Lumina torțelor, zidurile vechii fortărețe și rugăciunea vor reface, pentru câteva clipe, legătura dintre trecut și prezent, dintre istoria Moldovei și comunitatea care continuă să păstreze vie memoria marilor săi ctitori.

Două seri de istorie, credință și tradiție, la Mănăstirea Dragomirna

Redescoperă Dragomirna

Mănăstirea Dragomirna își propune, prin aceste manifestări, să aducă mai aproape de public personalitățile care au contribuit la ridicarea și apărarea acestui loc: Mitropolitul Anastasie Crimca, Logofătul Luca Stroici și Voievodul martir Miron Barnovschi.

În același timp, evenimentul oferă vizitatorilor ocazia rară de a descoperi spații și povești ale mănăstirii într-o atmosferă aparte, la ceas de seară, când zidurile vechi de aproape patru secole par să își spună singure istoria.

În zilele de 29 și 30 august, Dragomirna devine un loc al întâlnirii dintre trecut și prezent, dintre istorie și credință, dintre patrimoniu și comunitate.

Sunteți așteptați să treceți pragul acestei impresionante fortărețe monahale și să participați la două seri dedicate memoriei, culturii, tradiției și spiritualității.

Intrarea este liberă pentru vizitarea obiectivelor în seara de 29 august, între orele 19:00 și 22:00.

Organizatori, sponsori, parteneri: Mănăstirea Dragomirna, Asociația Social-Culturală „Anastasie Crimca”, Atelier Dragomirna SRL, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Două seri de istorie, credință și tradiție, la Mănăstirea Dragomirna