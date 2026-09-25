Două proiecte pornite la Rădăuți, unul din mediul școlar și celălalt din sfera acțiunilor civice, sunt nominalizate la Gala Premiilor Participării Publice, eveniment ce aduce recunoaștere publică cetățenilor curajoși, grupurilor și organizațiilor care își doresc să rezolve probleme cu care se confruntă comunitățile.

Clubul de voluntariat „Pentru tineri & comunitate” al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și Asociația Rădăuțiul Civic cu proiectul Dezbaterea „Candidații față în față cu cetățenii” sunt cele două proiecte evidențiate la ediția din acest an.

„Gala este scena pe care anual îi premiem pe cetățenii curajoși, care se încăpățânează să stea pe capul administrației până rezolvă lucrurile care nu merg bine în jur. Premiile acordate la Gală sunt simbolul puterii şi perseverenţei cetăţenilor şi organizaţiilor de a determina statul să asculte vocea oamenilor, înainte de a lua decizii importante în numele lor”, spun organizatorii.

Două proiecte pornite la Rădăuți, pe lista nominalizărilor la Gala Premiilor Participării Publice

„Pentru tineri & comunitate”

Clubul de voluntariat „Pentru tineri & comunitate” al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost nominalizat la Gala Premiilor Participării Publice pentru organizarea campaniei „Europa începe de la Rădăuți: oportunități pentru tineri fără granițe”, desfășurată în perioada aprilie – mai 2026.

Campania a urmărit creșterea implicării civice a tinerilor și dezvoltarea dialogului dintre aceștia și instituțiile publice.

Prin sesiuni de informare, simpozioane, dezbateri și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților și ai organizațiilor partenere, organizatorii au încurajat elevii să își cunoască drepturile și să participe activ la viața comunității.

„Campania a informat aproximativ 1000 de persoane și a implicat direct peste 50 de voluntari și profesori coordonatori.

Deși nu au fost obținute modificări legislative, inițiativa a consolidat colaborarea dintre tineri și autorități, a crescut interesul pentru voluntariat și a pus bazele unor proiecte civice care continuă și în prezent”, arată inițiatorii.

Două proiecte pornite la Rădăuți, pe lista nominalizărilor la Gala Premiilor Participării Publice

„Candidații față în față cu cetățenii”

Asociația Rădăuțiul Civic este prezentă printre nominalizări cu dezbaterea „Candidații față în față cu cetățenii” din 2024 (gala evidențiază inițiative civice din perioada 2024-2026).

„Problema abordată a constituit-o lipsa de transparență, absența spațiilor neutre de dialog și distanțarea dintre politicieni și comunitate în timpul campaniilor electorale din județul Suceava. Decidenții interacționau rar nemijlocit cu alegătorii, împiedicând astfel asumarea unei responsabilități publice reale”, au explicat organizatorii.

Autoritățile și actorii vizaţi au fost candidații la alegerile parlamentare din județ (reprezentanți PSD, USR, AUR, REPER, PNL și un candidat independent), alături de sprijinul instituțional oferit de parteneri precum Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe), prin proiectul „Tinerii dezbat democrația”.

Rezultatele obținute au constat în organizarea unei dezbateri publice de două ore și jumătate la care au participat aproape 100 de cetățeni și 5 candidați. Cetățenii au adresat întrebări directe pe teme precum sănătatea, birocrația sau integritatea, fiind creat un precedent important de dialog democratic și transparență civică în județ.