Două persoane au murit carbonizate în mașina care a luat foc după impactul cu un cap de pod.

Tragedia s-a întâmplat în dimineața zilei de sâmbătă, 5 septembrie, la Fântâna Mare.

Alarma s-a dat în jurul orei 06.00, după un apel la serviciul unic de urgență 112.

La fața locului au ajuns pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD.

Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru persoanele aflate în interiorul mașinii.

Acum, urmează să fie identificate victimele și să se stabilească modul în care s-a produs acest accident soldat cu doi morți.