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Două femei, prinse în timp ce încercau să introducă în România peste 130.000 de dolari pe care nu i-au declarat

Dolari confiscați
Dolari confiscați

Două femei au fost reținute pentru cercetări în seara zilei de miercuri, 26 august, după ce au încercat să introducă ilegal în România peste 130.000 de dolari.

Cele două au fost depistate în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, în timp ce încercau să intre pe teritoriul României, dinspre Ucraina.

Din primele informații, cele două femei aveau banii asupra lor și nu i-au declarat, așa cum prevede legislația.

În mod normal, banii vor fi confiscați pentru că limita maximă care poate fi trecută peste frontieră de o persoană fizică fără a fi declarată este de 10.000 de euro.

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