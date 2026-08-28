Două expoziții, vernisate la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți

La Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți vor fi vernisate astăzi, 28 august 2026, începând cu ora 13:00, două expoziții care aduc în prim-plan oameni, tradiții, memorie și forme de expresie ale culturii bucovinene: „Zestrea neamului – povești țesute în timp”, expoziție de costume tradiționale, și „Itinerarii vizuale prin patrimoniul bucovinean”, expoziție de fotografie.

Cele două expoziții, după cum a transmis dr. Viviana-Maria Huțuleac, specialist PR și comunicare, propun perspective complementare asupra spațiului cultural bucovinean: cea dintâi prin intermediul portului tradițional, iar cealaltă prin intermediul fotografiei și al documentării vizuale. Acestea invită publicul la o redescoperire a patrimoniului prin poveștile oamenilor, prin meșteșuguri și prin perspectiva contemporană asupra tradițiilor, fotografia devenind, la rândul său, un instrument de documentare, conservare și transmitere a memoriei culturale.

O incursiune vizuală în universul cultural al Bucovinei

Expoziția ,,Itinerarii vizuale prin patrimoniul bucovinean”, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar, propune o incursiune vizuală în universul cultural al Bucovinei, valorificând perspectiva artistică a trei fotografi: Vasile Buliga, Daniel Derevlean și Andrei Scîntei. Prin selecția de imagini reunite în cadrul expoziției, fotografia devine un instrument de documentare și de interpretare a realităților culturale ale Bucovinei, surprinzând oameni, comunități, costume, manifestări culturale și elemente ale patrimoniului local.

„Itinerarii vizuale prin patrimoniul bucovinean”, expoziție de fotografie

Expoziția de costume tradiționale ,,Zestrea neamului – povești țesute în timp”, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar și Asociația culturală Zestrea Huțulilor, pune în valoare frumusețea și unicitatea costumului popular femeiesc, mărturie a identității, creativității și măiestriei meșteșugărești a comunităților bucovinene. Straiele expuse impresionează prin armonia cromatică, finețea lucrăturii și bogăția motivelor tradiționale, fiecare piesă purtând în formele, cromatica și ornamentele sale expresia identității și a specificului comunității care a creat-o. Alături de costumele huțule, remarcabile prin gama cromatică deosebită și particularitatea lucrăturii, sunt prezentate și costume bucovinene de o frumusețe aparte. Împreună, acestea ilustrează diversitatea culturală a Bucovinei și buna conviețuire a comunităților care au împărțit, de-a lungul timpului, aceleași meleaguri.

„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, expoziție de costume tradiționale

„Promovarea și păstrarea acestor valori vestimentare contribuie la transmiterea către generațiile viitoare a unui patrimoniu viu, de o inestimabilă frumusețe, autenticitate și valoare identitară. Cele două expoziții sunt incluse în calendarul manifestărilor organizate în cadrul Târgului Olarilor <Ochiul de Păun>, ediția a XLIII-a”, a completat dr. Viviana-Maria Huțuleac.