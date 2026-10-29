Două echipe în vârf de formă se vor confrunta, sâmbătă, pe Areni

Etapa a XII-a a Ligii a II-a programează, sâmbătă, pe Areni o confruntare între două formații aflate într-o formă sportivă foarte bună. Cetatea are o serie de șapte meciuri fără înfrângere în campionat, în vreme ce FC Bihor vine după patru victorii consecutive, ultima în Cupa României, la mijlocul acestei săptămâni, pe terenul echipei de primul eșalon Csikszereda Miercurea Ciuc.

Duelul dintre ocupantele pozițiilor a cincea și a zecea în ierarhie a fost prefațat de antrenorul grupării sucevene, Petre Grigoraș, în cadrul unei conferințe de presă.

„Întâlnim o echipă aflată în mare formă, cu un lot experimentat, între primele trei ca valoare din eșalonul secund și cu un antrenor cu nume, în persoana lui Erik Lincar. Este clar că Bihorul este o echipă de calitate.

Deși sunt conștient că va fi un meci foarte greu, evoluțiile noastre din ultima vreme îmi dau încredere. Important este să ne facem jocul nostru obișnuit. Sper ca în ciuda vremii nefavorabile fanii să fie și de această dată alături de noi, așa cum ne-au obișnuit. Din păcate, din cauza ploilor din ultima vreme terenul nu se va prezenta în condiții tocmai bune și va trebui să ne adaptăm la acest lucru”, a precizat Petre Grigoraș.

Programul etapei a XII-a:

Vineri, 30 octombrie

Ora 18:00: Steaua București – Dinamo București

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 11:00: CSL Ștefăneștii de Jos – Chindia Târgoviște

Ora 11:00: SC Popești-Leordeni – Metalul Buzău

Ora 11:00: ASA Târgu Mureș – Unirea Slobozia

Ora 11:00: Cetatea Suceava – FC Bihor Oradea

Ora 11:00: Olimpia Satu Mare – CSC 1599 Șelimbăr

Ora 11:00: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Afumați

Ora 11:00: ACS Dumbrăvița – Știința Poli Timișoara

Ora 13:30: FC Bacău – Metaloglobus București

Duminică, 1 noiembrie

Ora 11:00: CSM Slatina – Concordia Chiajna

Ora 12:30: CSM Reșița – Gloria Bistrița

Clasament

1 Știința Poli Timișoara 11 21-8 27

2 CSM Slatina 11 19-10 25

3 Chindia Târgoviște 11 27-14 24

4 SC Popești-Leordeni 11 26-15 24

5 Cetatea Suceava 11 22-12 21

6 Metalul Buzău 11 13-7 21

7 CSM Reșița 11 16-13 21

8 Concordia Chiajna 11 26-18 19

9 FC Bacău 11 22-10 18

10 FC Bihor Oradea 11 18-10 18

11 Gloria Bistrița 11 15-14 18

12 CS Afumați 11 17-17 17

13 Metaloglobus București 11 13-15 15

14 ASA Târgu Mureș 11 14-21 11

15 SCM Râmnicu Vâlcea 11 10-17 11

16 Steaua București 11 13-19 10

17 CSC 1599 Șelimbăr 11 8-20 9

18 Unirea Slobozia 11 14-15 8

19 Dinamo București 11 16-32 7

20 Olimpia Satu Mare 11 7-15 6

21 CSL Ștefăneștii de Jos 11 7-26 6

22 ACS Dumbrăvița 11 7-23 3