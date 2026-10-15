Două aplicații dezvoltate la Rădăuți, pentru transparența și monitorizarea instituțiilor publice, prezentate la București

Asociația Rădăuțiul Civic a prezentat la București aplicațiile eRădăuți și AccessInfo, care fac informația publică mai ușor de găsit și de solicitat.

Asociația a participat pe 8 octombrie 2026 la How to Web Conference 2026, la București, unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie și inovare din regiune.

În cadrul sesiunii Hack for Facts: Watchdogs in the AI disruption era, dedicată instrumentelor digitale pentru transparență și monitorizarea instituțiilor publice, asociația a prezentat două aplicații dezvoltate la Rădăuți: eRădăuți și AccessInfo.

eRădăuți reunește într-o singură aplicație mobilă informațiile pe care autoritățile locale le publică deja, dar care sunt dispersate și greu accesibile: achizițiile publice din SICAP, hotărârile Consiliului Local, calitatea aerului, nivelul polenului și evenimentele din oraș. Aplicația permite și semnalarea problemelor din comunitate.

Sesizarea este transmisă automat instituției responsabile și apare pe o hartă publică, unde i se poate urmări evoluția.

eRădăuți

La momentul prezentării, aplicația monitoriza 16,9 milioane de lei cheltuiți de Primăria Municipiului Rădăuți în ultimele 26 de luni, iar datele despre achizițiile a 16 instituții publice din oraș sunt actualizate automat în fiecare noapte.

De asemenea, AccessInfo facilitează exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public, garantat de Legea nr. 544/2001. Cetățeanul alege instituția dintr-un director de peste 4.100 de autorități publice, formulează cererea, iar aplicația o transmite pe email la adresa oficială a instituției. Termenul legal de răspuns este urmărit automat, iar solicitantul este notificat dacă acesta este depășit. Cererile și răspunsurile pot fi publicate, inclusiv anonim, într-un flux public, astfel încât o informație obținută de un cetățean să devină disponibilă tuturor. AccessInfo se află în prezent în etapa de testare, înaintea lansării publice.

„Instituțiile publice din România publică deja multe date, dar acestea sunt greu de găsit și greu de înțeles. eRădăuți le aduce într-un singur loc, pe telefonul cetățeanului. Acolo unde informația nu este publicată, AccessInfo îi ajută pe oameni să o ceară, în temeiul legii, și să urmărească răspunsul. Pentru noi, tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument pentru o administrație mai transparentă și pentru cetățeni mai implicați”, a declarat Luca Ciubotaru, președintele Asociației Rădăuțiul Civic.

Rădăuți este orașul pilot al proiectului, însă eRădăuți a fost concepută pentru a putea fi extinsă în orice municipiu din România, prin simpla configurare a instituțiilor și surselor de date locale.