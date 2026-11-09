Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, în calitate de beneficiar, anunță implementarea cu succes a proiectului cu titlul “Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava”/ cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-2856, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație /Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației /Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Perioada de implementare

Proiectul s-a desfășurat în perioada Ianuarie 2024 – Decembrie 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 701,069,44 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 589.134,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 111.935,44 lei.

Obiectivul proiectului

Îmbunătățirea calității și eficienței procesului educațional prin furnizarea de echipamente și tehnologii moderne, cum ar fi senzori IoT (Internet of Things), roboți, ecrane tactile și alte dispozitive și software specializat. Acestea vor permite elevilor și studenților să învețe prin intermediul experiențelor practice și a experimentelor, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile de gândire critică, creativă și analitică.

Activitățile proiectului:

A1 – Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;

A2 – Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;

A3 – Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;

A4 – Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA

Județul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Mărăşeşti, Nr.57, cod poștal 720217

Persoană de contact: Golea Marius Constantin,

telefon 0230 524349, fax 0330401440,

e-mail: director@cneminescu.ro