Dosar penal pentru purtare abuzivă, după scandalul dintre două secretare ale Colegiului „Mihai Eminescu”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de purtare abuzivă, în cazul conflictului izbucnit marți, între secretara-șefă a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava și una dintre subordonatele sale.

Dosarul a fost deschis pe numele secretarei-șefe care ar fi lovit-o pe colega sa în cap, cu un dosar.

Potrivit polițiștilor, persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, cu o valabilitate de cinci zile. Aceasta are însă posibilitatea de a se adresa instanței de judecată pentru a solicita emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă mai îndelungată.

Reamintim că un conflict izbucnit marți dimineață, între două angajate ale colegiului, a necesitat intervenția polițiștilor, după ce una dintre femei a apelat numărul de urgență 112. Polițiștii s-au deplasat la unitatea de învățământ, au discutat cu cele două angajate și au luat declarații.

Angajata mai tânără a reclamat că ar fi fost lovită în cap cu un dosar de către superioara sa. În schimb, femeia de 62 de ani a susținut că a aruncat dosarul pe birou, nu spre colega sa.

Cele două angajate ar fi avut de-a lungul timpului o relație profesională tensionată, marcată de neînțelegeri și conflicte.

Conducerea colegiului a transmis că regretă cele întâmplate și a apreciat că incidentul a fost amplificat de tensiuni și orgolii acumulate în timp.

Pentru a evita repetarea unor astfel de situații, directorul Marius Constantin Golea a decis ca cele două angajate să își desfășoare activitatea în încăperi separate, iar interacțiunile să fie limitate.