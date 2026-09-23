Rețeaua medicală suceveană Dorna Medical a fost premiată, în cadrul forumului „Champions of Healthcare Innovation – 2026 Leadership Forum”, cu Diploma de Apreciere pentru leadership și dezvoltare, o distincție acordată în semn de recunoaștere a performanțelor obținute în automatizarea și digitalizarea serviciilor medicale.

Distincția i-a fost înmânată fondatoarei companiei Dorna Medical, dr. Rodica Boca, medic primar în medicină de laborator. Evenimentul a avut loc pe 17 septembrie a.c., la București, în sediul Ambasadei SUA.

Susținut de liderul global în tehnologie medicală Abbott, forumul a reunit reprezentanți de vârf ai autorităților din sănătate, manageri de spitale, medici și specialiști de renume din domeniu. Pe lângă primirea acestei distincții, dr. Rodica Boca a fost invitată în cadrul dezbaterii „Automatizarea și integrarea, cheia spre rezultate operaționale”. Prezența sa la acest nivel reprezintă o validare „a expertizei și a profesionalismului pe care Dorna Medical le-a demonstrat de-a lungul anilor prin implementarea soluțiilor digitale de ultimă generație în laboratoarele și clinicile sale”, după cum se arată într-un comunicat al companiei.

Dorna Medical, premiată la Ambasada SUA

Această recunoaștere internațională reflectă o strategie pe termen lung a companiei sucevene, bazată pe investiții constante în modernizarea infrastructurii medicale. Prin integrarea tehnologiei de vârf, Dorna Medical a urmărit optimizarea fluxurilor operaționale, creșterea acurateței diagnosticelor și calitatea generală a actului medical oferit pacienților.

Reprezentanții companiei au transmis că această diplomă de apreciere nu reprezintă doar un punct de vârf în palmaresul rețelei, ci și un factor de mobilizare pentru viitor.